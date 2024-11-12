〈財報〉印度投資標的成功IPO、科技股估值反彈 軟銀Q2虧轉盈1.18兆日元遠超預期

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-11-12 16:18

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日本軟銀集團今 (12) 日公布 9 月 30 日為止第二季財報成績，凈利從一年前的虧損 9310 億日元成長至獲利 1.18 兆日元，遠優於分析師平均預期的 2950 億日元，主要受惠於其投資的印度公司的一系列成功上市，以及科技股估值反彈讓願景基金 (Vision Fund) 收益有所成長。

軟銀將淨利大幅成長歸因於願景基金的估值成長，加上南韓電商 Coupang 和中國叫車巨頭滴滴股價上漲以及對字節跳動的投資價值增加，該基金第二財季收益來到 3731 億，總投資收益也來到 6080 億日元。

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印度新創公司強勁的 IPO 表現支撐著願景基金，成立 7 年的該投資部門從印度電動滑板車製造商 Ola Electric Mobility 和線上零售商 Brainbees Solutions 等新創公司的上市中獲得收益。軟銀支持的外送應用平台 Swiggy 即將進行的 13 億美元 IPO 案，也獲得逾三倍的認購。

來自 investorpte 的獨立分析師 Devi Subhakesan 在軟銀財報公布前表示，軟銀正迎來「印度豐收季節」，按 Swiggy 的 IPO 價格計算，軟銀所持股份的價值約為 8.03 億美元，較 2022 年 1 月的投資上漲了 78%。

Astris Advisory 分析師 Kirk Boodry 也說：「第二財季的成長大約有一半來自印度 IPO 案的上行。若美股 IPO 管道重新開放，市場對虛擬貨幣公司有需求，可能會出現一個小型繁榮。」

此外，軟銀在 9 月為止的半年內，投資阿里巴巴的收益為 1.28 兆日元，其中大部分收益出現在中國 9 月底宣布更多刺激措施後出現。

軟銀在第二財季也受益於日元走強，因日本央行 (BOJ) 升息與聯準會 (Fed) 降息導致日元在 9 月強升，但之後日元回吐了該季度全部升幅，給軟銀獲利帶來壓力。

由於日元迅速走強及 8 月風險資產遭大幅拋售，日本企業今夏艱難應日元大幅波動。

但巴克萊銀行分析師上周五出具研究報告指出，雖然日本逐步擺脫超低利率政策，國內市場相對於夏季動盪已趨於平靜，但經濟前景尚不穩定。「至關重要的是，這種波動可能會持續下去。薪資成長，尤其在服務業，正與 BOJ 預期保持一致，導致市場普遍預估 BOJ 將在今年 12 月或明年 1 月再次升息。 」