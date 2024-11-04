三星傳年底關閉半數晶圓代工產線 並裁員30%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-04 10:53

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外媒報導，南韓三星電子正接受第四輪大規模自願退休申請，晶圓代工製造團隊將縮編 30% 以上，並傳出正逐步關閉晶片生產線，計劃到今年底將產能減半。

三星電子主管 2 日透露，第一輪自願退休將給予工作時間超過 15 年但 5 年內未獲得等級的 CL3（副 / 副經理級）員工。第二輪將針對持續 10 年以上員工，如果達不到目標，第三輪將擴及全體員工。

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據悉，最後的第四輪將正常運作。自願退休的條件預計共約 4 億韓元，其中包括基於 CL3 的遣散費和 4 個月的工資 3.8 億韓元。

這項人力重整計畫，被解讀為克服營商環境高齡化和業績不佳的改革計劃的一部分。

值得注意的是，8 吋晶圓代工製造和技術團隊將裁員 30% 以上。三星電子今年第三季因半導體業務競爭力下降，導致財報受到嚴重衝擊，主管對此罕見發出道歉聲明。

此外，由於來自美、中兩國科技業者訂單疲弱，傳出三星電子半導體部門將暫時關閉半數晶圓代工生產線，以撙節成本。

朝鮮日報報導稱，三星電子已經關閉平澤 2 號線（P2）和 3 號線（P3）超過三成的 4 奈米、5 奈米和 7 奈米代工生產線，並計畫到今年底將關閉範圍擴大到約五成。