堡達攜手日本SINFONIA 智慧細胞處理系統設備進駐聯合實驗室

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-12 11:25

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被動元件通路商堡達 (3537-TW) 今 (12) 日宣布，SINFONIA CellQualia 智慧細胞處理系統設備進駐台北生技園區 15 樓的共同實驗室，在台灣業務正式啟動，未來將提供治療幹細胞和其產物外泌體的大量生產的最佳解決方案。

堡達董事長陳家裕表示，公司近年致力於產品優化及轉型、積極推動幹細胞培養自動化技術，包括新增的 CO2 熱泵及幹細胞自動化培養設備開發等事業，使過去以貿易代理為主的業務形態跨向合作製造，並從零件供應進入到系統整合，營運持續於穩定中成長。

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據了解，SINFONIA 和 Cyto-Facto 執行長川真田伸 (Shin Kawamata) 已在日本成功驗證該設備，對於製備大規模 MSC 及 iPSC/ESC 時能維持質量一致性，SINFONIA 也與英國 MHRA 合作進行測試，該設備對於幹細胞庫的建立具有重要幫助。

CellQualia 智慧細胞處理系統能有效解決手動培養操作過程中的各種痛點，包括提供穩定性、一致性、封閉式之安全無菌的培養環境，並能即時監測細胞品質狀態，顯著降低人為操作的誤差與風險，節省人力和時間成本，產出高品質且有效用的幹細胞，提升細胞治療的效果。