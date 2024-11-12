關稅擔憂影響 歐元兌美元匯率貶至6個半月新低

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-12 00:20

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歐元兌美元匯率周一 (11 日) 跌至 6 個半月以來新低，因為投資擔心美國可能徵收的關稅會損害歐元區經濟。與此同時，美元指數略高於美國總統大選後的高峰，市場仍在等待美國未來明確政策出爐。

截稿前，1 歐元兌美元匯率貶至 1.06 美元，上周五貶值 0.78%。

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美元指數上漲 0.56%，至 105.59，此前曾觸及去年 7 月以來的最高點 105.50。上周美國大選結果顯示川普勝選後，該指數上漲逾 1.5%，至 105.44。

BMO Global Asset Management 董事總經理 Bipan Rai 表示：「確實感覺美股越來越反映出一波紅色浪潮 (指共和黨全面執政)，美元將能從中受惠。」

PIMCO 美國公共政策主管 Libby Cantrill 表示，川普「將較少受到必須再次競選公職的政治考慮的阻礙」。

她補充說：「然而，看起來國會的微弱優勢——可能是眾議院歷史上的微弱優勢——可能會對川普的議程、財政和其他方面構成限制。」



美國當選總統的措施——包括關稅和減稅——應該會對通膨和債券殖利率帶來上行壓力，同時限制聯準會 (Fed) 放鬆政策的空間並支撐美元。

Rai 說：「選舉後的一個關鍵問題是，川普政府立法議程的首要議題是什麼？而且感覺越來越像是關稅，當然，他幾乎可以在不需要國會幫助的情況下推動關稅。」

另一方面，美元兌日元升值 0.79%，至 153.84 日元，受日本干預的風險拖累，美元兌日元上周貶值至 154.70 日元。11 月 6 日，美元兌日元觸及 154.68 日元，為去年 7 月以來新高。

日銀 (BOJ / 日本央行)10 月貨幣政策會議的意見摘要顯示，成員不確定何時升息，這也是由於政治上的不確定性。在所有主要央行放鬆貨幣政策之際，利率前景對美元至關重要。

花旗 (C-US) 預估，美國利率短期內將維持在目前水準附近，因為市場正夾在 2025 年重大政策變化的預期和近期數據推動的寬鬆周期之間。

美國債券市場周一休市，但股市和期貨仍開盤。