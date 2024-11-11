「懂王」川普回歸中國企業剉咧等？陸知名財經媒體最新調查跌破眼鏡

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-11 16:15

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最新調查顯示，逾三成中國企業家在川普再次當選美國總統候用「平靜」來表達自己的心情，且隨著情緒進一步沉澱變得更加「中立」乃至「樂觀」。受訪企業家中有 36% 來自製造業，其次是服務業的 28%。

中國知名財經作家吳曉波旗下微信公衆號「吳曉波頻道」周 (10) 日刊文指出，在未來四年乃至更長時間，「懂王歸來」將註定間接影響到中國的企業家群體，並回顧川普跟中國企業家的淵源。

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1994 年，川普深陷債務泥潭，當時拯救他的貴人是兩位中國企業家，分別是周大福珠寶創辦人鄭裕彤長子鄭家純，以及香港富豪羅鷹石之子羅瑞康。

1980 年代末的經濟衰退打亂川普買地建樓的節奏，他個人與企業債務總額達到 44 億美元，在曼哈頓高價買下的黃金地塊也成了燙手山芋，不僅沒錢開發，連銀行的利息都付不起，而川普需要脫手，最終由鄭家純、羅瑞康組成的香港財團對他施以援手。

最終，雙方決定合作，鄭、羅二人願意購買那塊地，承擔川普債務，合作開發蓋大廈，川普獲得 30% 的利潤。2005 年，紐約房市大漲，鄭、羅兩人以 17.6 億美元價格將大廈出售。儘管川普可獲利數億美元，但他以對方未事先諮詢他，賤賣資產為由起訴鄭、羅二人，求償 10 億美元。

官司打了四年，光鄭、羅律師團隊準備的各種書面材料就有 17 萬頁，但法院裁定川普敗訴，原本可以拿到的 30% 的利潤得到 2044 年才能結算。這段故事是中國企業家與川普首次深度交鋒，它涉及不同地域文化之間的繁瑣談判、巨量的資金以及最終的反目，川普的特點是愛訴訟。

根據「吳曉波頻道」調查，未跟川普直接接觸過的中國企業家們對川普第一印象認為「精明」的佔 33.77%，「善變」佔 28.57%，「強勢」佔 18.18%，「自負」的佔 10.39%，而勇敢、實在、生意人、不靠譜的印象則占 9.09%。

對川普整體評價上，評為「中性」的佔 40.26%，「比較正面」的佔 32.47%，「比較負面」的佔 10.39%，「非常正面」的佔 9.09%，「非常負面」佔 7.79%。

文中還指出，中國房市大老萬通的馮侖，算是最早知曉川普的群體。20 多年前，萬通的馮侖跟一個來自高盛的人交談後知道川普此人，後來馮侖也到過川普在紐約的公司，商談在中國的合作，但當時川普不在，他的執行長接待了馮侖，這位執行長稱川普說可以合作，但要先繳納 500 萬美元的品牌費，但之後就沒了下文。

2000 年，中國的出版社出版川普的傳記圖書《東山再起：投資界的不死鳥》，特意邀請馮侖寫了序，馮侖稱「這是中國人第一次向中國讀者介紹川普」。不過，豆瓣讀書顯示，早在 1989 年，中國國內已出版了川普的自傳，Trump 還被翻譯為特拉蒙普，該書名為《做交易的藝術——特拉蒙普自傳》。

馮侖曾對川普評價道：「我們的確不可等閒視之，也不可以用常理度之。」

至於川普作為領導者最突出的特點為何，根據「吳曉波頻道」對 80 名中國企業家的問卷調查，回答「獨特的商業思維」的佔 39.02%，「善於表達和宣傳」26.83%，「堅定決策能力」16.88%，「強大的影響力」14.29%。

在川普首次執政期間，42.86% 的中國企業家認為川普政策對公司業務發展「沒有明顯影響」，「有一定消極影響」的佔 24.68%，「積極影響較大」10.39%，「消極影響較大」7.79%，「有一定積極影響」的佔 14.29%。

調查也顯示，川普再次贏得美國大選後，中國企業家們情緒「中立」的佔 37.66%，「樂觀」是 24.68%，「悲觀」的佔 10.39%，「興奮」9.09%，「不確定」7.79%，「擔憂」5.19%，「詫異」的則佔 5.19%。

對於川普的新任期，中國企業家們也有自己的想法，希望「穩定國際局勢」的佔 27.27%，「減少貿易摩擦」20.78%，「促進中美友好合作」19.48%， 「其他」的佔 15.58%，「沒有期待」的佔 10.39%，「穩定國際局勢且促進中美友好合作」的佔 6.49%。