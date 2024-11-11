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〈英業達法說〉Q3稅後純益20億元年季雙增 EPS 0.56元 Q4營收挑戰新高

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-11 16:17

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Q3賺20億元年季雙增 EPS 0.56元 第四季營收有望挑戰新高。(圖：shuttetstock)

代工廠英業達 (2356-TW) 今 (11) 日召開法說會，受惠 AI 伺服器及 PC 產品需求強勁，第三季稅後純益 20 億元，季增 10.3%，年增 6.6%，每股純益 0.56 元；前 3 季稅後純益 49.0 億元，年增 18.2%，每股純益 1.37 元，英業達表示，今年第四季營收將創新高。

產品線組合部分，PC 產品占總營收 51-55%、伺服器產品占 41-45%、智慧裝置占 1-5%；英業達指出，今年 AI 伺服器需求強勁，產品營收年成長約 2.5-3 倍，預計今年 AI 伺服器營收占比達 20-30%。


展望未來，英業達表示，第四季營收將再創新高；至於明年，仍會維持成長趨勢，伺服器產品線將呈現年增及季增雙成長，其中 AI server 將占伺服器從 3 成提升至 6 成，而 PC 事業部在 Windows Copilot NB 及 Windows 11 帶動的換機潮之下推動下，有望實現兩位數成長。

不過在通用性伺服器疲軟的情形下，預估 2025 年營收整體成長幅度可能不如 2023-2024 年，僅有個位數的成長，但仍力拚雙位數的成長。

英業達第 3 季營收 1,638.2 億元，季增 6.3%，年增 20.6%；毛利率 5.3%，季增 0.3 個百分點，年增 0.1 個百分點；營業利益 31.6 億元，季增 21.5%，年增 47.0%；營益率 1.9%，季增 0.2 個百分點，年增 0.3 個百分點；稅後純益 20 億元，季增 10.3%，年增 6.6%，每股純益 0.56 元。

英業達前 9 個月累計營收 4,484.8 億元，年增 16.0%；毛利率 5.2%，年增 0.3 個百分點；營業利益 79.0 億元，年增 60.8%；營益率 1.8%，年增 0.5 個百分點；稅後純益 49.0 億元，年增 18.2%，每股純益 1.37 元。

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