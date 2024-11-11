〈英業達法說〉Q3稅後純益20億元年季雙增 EPS 0.56元 Q4營收挑戰新高

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展望未來，英業達表示，第四季營收將再創新高；至於明年，仍會維持成長趨勢，伺服器產品線將呈現年增及季增雙成長，其中 AI server 將占伺服器從 3 成提升至 6 成，而 PC 事業部在 Windows Copilot NB 及 Windows 11 帶動的換機潮之下推動下，有望實現兩位數成長。

不過在通用性伺服器疲軟的情形下，預估 2025 年營收整體成長幅度可能不如 2023-2024 年，僅有個位數的成長，但仍力拚雙位數的成長。