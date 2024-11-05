〈焦點股〉英業達AI伺服器能見度佳 漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-05 12:51

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代工大廠英業達 (2356-TW) 下半年受惠美系客戶 AI 伺服器需求成長，能見度佳，伺服器全年營收有望成長 2 成，激勵英業達今 (5) 日股價表現強勢，漲逾半根停板，站回所有均線。

英業達今天早盤以 45.6 元開低走高，午盤後一路上攻，最高漲至 49.5 元，漲逾 7%，進逼 50 元關卡，截至中午 12 點 30 分，股價暫報 48.6 元，漲幅約 5.88%，收復所有均線，成交爆量超過 6.8 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人連續 4 個交易日呈現買超，合計買超 5244 張。

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英業達指出，由於伺服器季節性因素，伺服器出貨多集中在第二季與第三季，加上新晶片往後推遲，因此第三季為今年出貨高峰，雖然預估第四季將有個位數下滑，但全年仍有望成長 2 成。

英業達提到，第四季伺服器下修主因為中系客戶拉貨進入尾聲，需求稍微減緩，但下半年改由美系客戶接棒，AI 伺服器需求持續成長。

另外，英業達先前公告，斥資新台幣 6.27 億元在墨西哥廠投資，建設高壓變電站，經營團隊指出，這筆投資主要將高壓電拉進工廠，以滿足客戶訂單的電力需求，並可因應未來 AI 伺服器龐大的用電量，因此先將基礎建設準備好。