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【量大強漲股整理】台積電，AI晶片禁令，如何解讀?未來的主流可鎖定誰?

鉅亨研報 2024-11-11 18:18

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【量大強漲股整理】台積電，AI晶片禁令，如何解讀?未來的主流可鎖定誰?(圖:shutterstock)

加權指數，今日開低走高，終場下跌 24.25 點、0.1%，收在 23529.64 點，成交量為 3555.72 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，三大法人賣超 61.49 億元，其中外資賣超 1.72 億元；投信買超 27.06 億元；自營商賣超 86.82 億元，自行買賣部分賣超 28.64 億元，避險部分賣超 58.17 億元。


美股三大指數再創新高，道瓊一度突破 44,000 點大關，收漲約 260 點，標普盤中也一度升破 6000 點大關，收盤小漲 0.38%，報 5,995.54 點，迎來連續第四個交易日，創今年第 50 次新高。那斯達克指數僅微升 0.09%，仍寫下新高紀錄，隨著市場消化聯準會對未來降息的前景，川普勝選後漲勢持續，(TSLA-US)特斯拉，市值重返 1 兆美元，史新高，資金加速回流風險資產，推動美股與虛擬貨幣創下歷史新高，台股方面，因為美國已經下令要求 (2330-TW) 台積電

七奈米以下 AI 晶片禁不再銷往中國大陸，台積電開低後，加權指數，隨台積電收斂，終場下跌 24.25 點、0.1%，收在 23529.64 點，成交量為 3555.72 億元，今日收量縮紅 K 棒，指數維持強勢的多頭格局，

基本面方面，上市櫃 10 月營收 今年新高，衝上 3.72 兆元，預期 Q4 將有機會延續下去未來持續關注，上市櫃公司 Q3 季報以及本周三和周四將分別發布 10 月消費者物價指數和生產者物價指數，若通膨繼續降溫，Fed 可更篤定維持降息周期有利行情。

股票方面，(2330-TW)台積電，開低走高，終場小跌 0.46%，如何解讀，今天的影音告訴你，鴻海 (2317-TW) 鴻海，上漲 + 0.92%，(2454-TW) 聯發科，小漲 1.17%，權權股，漲跌互見；另外強勢族群，集中在佳螢預告的 Q4 四大主流上面，車用、光通訊、散熱股都有不錯表現，一再強調的十月營收亮眼股

搭上業績題材加持將有機會表現，再度驗證!

受到特斯拉上週五股價大漲 8.19%、資本市值重回 1 兆美元，帶動特斯拉供應鏈股價受到激勵，(3665-TW)貿聯 - KY，創下波段新高；AM 汽車零組件的 (1524) 耿鼎，更是大漲 + 6.94% 以上，另外光通訊的眾達 - KY(4977-TW) 眾達 - KY、) 漲停板鎖死、光環 (3234-TW)、光聖(6442-TW)、聯亞(3081-TW) 逆勢收紅，散熱的

(3013-TW)晟銘電，改寫新高紀錄，另外老 AI 的 (2356-TW) 英業達，更在預告後

10 月營收繳出年月雙增的佳績，激勵股價大漲! 創高! 通通領先預告!

特斯拉市值重返一兆元

台積電利空如何解讀?

影片中分享給你知道

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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