智邦竹北AI園區正式開幕 打造先進科技孵化加速基地
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-11 13:04
智邦科技於日 (10) 前舉行智邦總部竹北 AI 園區開幕典禮，同時在總部一樓舉辦「島嶼共榮：臺灣原生種生態藝術特展」，呼應智邦長期以來對環境永續與生物多樣性價值的重視。
智邦竹北 AI 園區位於新竹縣 AI 智慧園區內，整體建築空間包含地下二層、地上八層，總樓地板面積為 52,490 平方公尺，在開幕啟用後，將成為智邦創新技術產品研發測試生產基地，發展未來 AI 資料中心基礎建設所需的先進技術方案。
智邦表示，新竹縣 AI 智慧園區提供連結產業、人才、應用的發展環境，以 AI 應用作為共通基礎，匯集人才與技術，進一步擴充新竹在地 AI 產業發展能量。而新竹縣政府透過設立單一服務窗口提供高效率的行政流程服務，為進駐廠商提供諮詢協助，加速推進廠商建置啟用時程。
新竹縣政府表示，在楊文科縣長上任後擘劃的「五支箭」產業發展政策中，新竹縣 AI 智慧園區是發展最快的一支箭，也是推動新竹縣 AI 產業聚落成型的關鍵，包含智邦在內的四家企業，將陸續於 113 年到 115 年完工營運，新竹縣政府將會與產業合力擴大 AI 智慧園區的影響力，打造新竹創新育成基地與技術產學交流平台。
而與智邦總部竹北 AI 園區開幕同時舉行的「島嶼共榮：臺灣原生種生態藝術特展」，將展出多件台灣藝術家創作，讓更多人認識台灣生物多樣性與生態復育的重要性，由於台灣擁有豐富的生物多樣性，特有種比例之高舉世聞名，因此，智邦也希望透過此次展覽，觸發更多如何促進生態保育與生態共融的思考，讓更多人理解生物多樣化之於未來永續發展的重要性。
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