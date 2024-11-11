日本旅遊恐越來越貴 星野OMO函館新據點訂房近滿

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-11 08:57

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在台灣以虹夕諾雅谷關據點開啟知名度的星野集團，在疫情期間逆勢在日本以五大品牌積極擴張，果然日本飯店住宿在各國旅客湧入、在地國旅需求同步爆發下，房價也越來越貴，作為星野旗下城市商旅品牌的 OMO5 函館，平均房價達到約 2 萬日元 (約新台幣 4200 元)。

OMO 成立於 2018 年，定位為「發現城市新魅力的都市觀光飯店」，主要位於市中心、地理位置便利，讓旅客能自在探索城市；據星野集團調查，台灣旅客訂房率最高的旗下飯店排行，前 10 名內有 4 家是 OMO。

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不過，星野提到，7 月新開出的 OMO5 函館，營運以來平均房價達 2 萬日元，「算是當地中高價」，10 月住房率已達 90%，目前幾乎滿房，顯示需求相當熱絡，使住房價維持相對高檔。

看準星野快速在台灣打開知名度，星宇航空與其強化合作，星宇商務長梁文龍說，與星野接觸後「一拍即合」，目前合作的 OMO 產品已達 10 家，包括旭川、小樽、札幌薄野、東京大塚、東京五反田、淺草、大阪、關西機場、熊本和沖繩等。