日本財務官強烈警告：日元貶勢單邊且劇烈 將採取行動

鉅亨網編輯林羿君 2024-11-07 09:58

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日本最高外匯事務官三村淳 (Atsushi Mimura)7 日表示，準備對日元走弱採取行動，這是日本當局近幾個月來對投機者發出的最強烈警告，因為日元跌至三個月新低。

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三村淳指出，「我們準備採取適當行動，防止過度舉動。」

這是三村自 7 月底接替神田真人以來發出最強烈的警告。上個月日元匯率一度貶至 150 的心理關卡時，三村加強了口頭警告。

今年 7 月底，因日元對美元的匯率跌 161 日元以下，創 38 年來新低，神田啟動了今年以來最大規模的日元買進干預，並大力勸說投機者不要過度壓低日元匯率。

日元兌美元匯率週四上午微幅上漲 0.22% 至 154.3 日元，週三一度觸及 154.7 日元，為 7 月 30 日以來的最低點。

而在川普贏得美國總統大選後，美元兌主要貨幣飆升，移民、稅收和貿易政策預計將刺激美國經濟成長和通膨上升。