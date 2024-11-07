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日本財務官強烈警告：日元貶勢單邊且劇烈 將採取行動

鉅亨網編輯林羿君 2024-11-07 09:58

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日本財務官強烈警告：日元貶勢單邊且劇烈 將採取行動。(圖:shutterstock)

日本最高外匯事務官三村淳 (Atsushi Mimura)7 日表示，準備對日元走弱採取行動，這是日本當局近幾個月來對投機者發出的最強烈警告，因為日元跌至三個月新低。

三村淳表示，最近日元的急貶走勢「片面且劇烈」，正在極其緊迫地密切關注貨幣市場的發展，包括由投機者驅動的市場發展。


三村淳指出，「我們準備採取適當行動，防止過度舉動。」

這是三村自 7 月底接替神田真人以來發出最強烈的警告。上個月日元匯率一度貶至 150 的心理關卡時，三村加強了口頭警告。

今年 7 月底，因日元對美元的匯率跌 161 日元以下，創 38 年來新低，神田啟動了今年以來最大規模的日元買進干預，並大力勸說投機者不要過度壓低日元匯率。

日元兌美元匯率週四上午微幅上漲 0.22% 至 154.3 日元，週三一度觸及 154.7 日元，為 7 月 30 日以來的最低點。

而在川普贏得美國總統大選後，美元兌主要貨幣飆升，移民、稅收和貿易政策預計將刺激美國經濟成長和通膨上升。

富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，川普當選，短期內金融市場可能會劇烈震蕩，會看到日本套利資金，加上避險情緒也會主張資金流向日元日元可能很快就會反轉回升。

摩根大通則認為，川普的關稅和稅收計劃應該會導致更高的通膨和更高的赤字，也就意味著更高的長期利率。這將使得聯準會降息更加困難，預期美元走強。

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日元干預三村淳川普

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