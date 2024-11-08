廣達張嘉淵：台灣是AI晶片重鎮 但僅為生態系統一環 產業須突破成功慣性

鉅亨網記者吳承諦 台南 2024-11-08 12:40

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廣達 (2382-TW) 技術長張嘉淵今日在成大電機論壇表示，台灣在全球 AI 產業生態系統中，擁有關鍵的晶片製造實力，但這只是 AI 生態系統的一環，產業要突破成功慣性，跳脫傳統思維。

張嘉淵說明，台灣儘管在世界是 AI 重鎮，然而也要有軟體、平台等才能發揮價值，而企業在成長過程中，產品開發速度與規模會不斷擴大，但也面臨新創企業的顛覆威脅，因此企業最重要的課題是克服成功慣性，

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張嘉淵以廣達為例，公司從 2004 年起與 MIT 合作，逐步從雲端運算轉型至 AI 運算，2021 年更聚焦醫療領域發展。

針對生成式 AI 發展，張嘉淵指出目前主流的 AI 技術主要仰賴大量資料訓練，但未來發展方向可能不是追求單一大型模型，而是發展多個專門領域的小型模型，透過組合達到更省電、更精準的效果。

張嘉淵特別提到，今年 OpenAI 發布的 Sora 視頻生成模型，雖然震撼產業，強調這項技術目標是要製造一個物理世界的模擬器，但所需算力極高，在發展 AI 時，也必須打造更有效率的 AI 模型，而不是用耗電的方式來處理節能議題。