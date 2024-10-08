〈電子五哥營收〉廣達受惠AI伺服器需求帶動 9月、Q3營收雙創新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-08 17:35

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廣達 (2382-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收，受惠季底效應拉貨，加上 AI 伺服器需求強勁，帶動 9 月營收達 1551.1 億元，年月雙增，第三季營收也突破 4000 億大關，達 4245.49 億元，雙雙創下歷史新高。

廣達 9 月營收 1551.1 億元，月增 6.8%，年增 57.9%；第三季營收 4245.49 億元，季增 36.97%，年增 48.17%；累計今年前三季營收 9934.43 億元，年增 24.54%。

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廣達 9 月筆電出貨 490 萬台，月增 13.95%，年增 4.25%；第二季出貨 1260 萬台，季增 7.7%，年減 3.81%%。廣達管理團隊說明，9 月出貨主要受惠季底效應推升拉貨，不過預期第四季將受到季節性影響下修，預期年對年將有個位數衰退。

伺服器產品方面，廣達則表示，隨著上游 CoWoS 供料問題逐步緩解，帶動下半年伺服器出貨，其中 AI 伺服器單價較高，且第二季筆電營收占比不到 3 成，因此可看出 AI 伺服器顯著挹注 9 月以及第三季營收表現。