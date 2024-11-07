川普恐提高關稅 廣達楊麒令：不要自己嚇自己
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-07 14:37
美國總統大選結果出爐，川普再度喊出調高關稅議題，對此，廣達 (2382-TW) 副總經理楊麒令今 (7) 日出席 TSIA 年會指出「不要自己嚇自己」，選舉期間透過選舉口號吸引選民，不用特別放大，相信之後會回歸理性思考。
被問及是否擔心關稅可能被提高 10 至 20%，楊麒令認為，現在這個時間點無從去想像，但關稅會一視同仁，不會針對特定公司。
楊麒令進一步提到，雖然關稅議題當然會影響，但廣達在供應鏈上布局完整，且 2018 年中美貿易戰開打，廣達因應快速，包括中國、台灣、泰國、美國以及歐洲都有工廠，因此廣達在這方面的應對比較游刃有餘。
至於廣達是否加大在美國的生產能量，楊麒令則說，持續有在海外投資，美國方面的投資也會繼續下去，目前在東西岸都設有廠區，以因應客戶不同的需求，若後續有相關投資也會再公告。
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