保瑞受惠子公司USL產品表現亮眼 10月營收年增逾8成 連7月創新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-08 10:30
保瑞 (6472-TW) 今 (8) 日指出，10 月受惠子公司 USL 旗下用於治療嬰兒點頭式痙攣口服懸浮液劑型穩定成長，帶動 10 月營收表現亮眼，達 20.89 億元，年月雙增，其中年增更超過 8 成。
保瑞 10 月營收 20.89 億元，月增 3.2%，年增 85.94%，連續 7 個月創下單月歷史新高；累計 1 至 10 月營收 155.89 億元，年增 28.64%，同樣寫下同期新高。
保瑞表示，10 月成長動能最主要來自子公司 USL 產品組合中，營收成長最快、獲利最好的 VIGADRONE(vigabatrin) 口服懸浮液劑型穩定成長，可用於治療嬰兒點頭式痙攣。
保瑞進一步指出，今年第二季完成 USL 併購案後，憑藉 USL 針對小兒神經用藥 VIGADRONE(vigabatrin) 口服懸浮液劑型，以及深耕多年的特殊藥局通路，成功進軍美國品牌學名藥市場。
此外，10 月底收購 Pyros 後，保瑞也將 vigabatrin「即用型」口服液納入旗下，進一步將全球銷售業務的目標市場，由原本單一、競爭激烈的學名藥產品，擴大延伸至更具成長潛力且具獲利品質更好的 505(b)2 新藥組合，加上原本 USL 既有的口服懸浮液劑型與口服型粉末溶液，成為目前美國市場中，唯一同時擁有 vigabatrin 三款劑型的藥廠。
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