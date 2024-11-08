保瑞受惠子公司USL產品表現亮眼 10月營收年增逾8成 連7月創新高

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此外，10 月底收購 Pyros 後，保瑞也將 vigabatrin「即用型」口服液納入旗下，進一步將全球銷售業務的目標市場，由原本單一、競爭激烈的學名藥產品，擴大延伸至更具成長潛力且具獲利品質更好的 505(b)2 新藥組合，加上原本 USL 既有的口服懸浮液劑型與口服型粉末溶液，成為目前美國市場中，唯一同時擁有 vigabatrin 三款劑型的藥廠。