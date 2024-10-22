〈台股盤後〉鴻海、廣達聯手力抗台積電壓盤 僅小跌7點收23535點

台股今 (22) 日早盤一度重挫 270 點，但在鴻海、廣達，以及金融股走揚，加上台積電最後一盤拉抬、跌幅收斂下， 加權指數 終場僅小跌 7.1 點，收在今日最高 23535.43 點，成交量 3727 億元； 櫃買指數 則收紅 273.55 點，上漲 1.09 點。

台積電 (2330-TW) 最後一盤爆出 6805 張買單，讓下跌幅度收斂至 1% 內，下跌 10 元收 1075 元。在台積電走弱下，AI 指標股鴻海 (2317-TW) 及廣達 (2382-TW) 扮演撐盤要角，收漲 2-3%。其他如台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW) 收紅，不過聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW) 收黑。