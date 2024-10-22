〈台股盤後〉鴻海、廣達聯手力抗台積電壓盤 僅小跌7點收23535點
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-22 14:18
台股今 (22) 日早盤一度重挫 270 點，但在鴻海、廣達，以及金融股走揚，加上台積電最後一盤拉抬、跌幅收斂下，加權指數終場僅小跌 7.1 點，收在今日最高 23535.43 點，成交量 3727 億元；櫃買指數則收紅 273.55 點，上漲 1.09 點。
台積電 (2330-TW) 最後一盤爆出 6805 張買單，讓下跌幅度收斂至 1% 內，下跌 10 元收 1075 元。在台積電走弱下，AI 指標股鴻海 (2317-TW) 及廣達 (2382-TW) 扮演撐盤要角，收漲 2-3%。其他如台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW) 收紅，不過聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW) 收黑。
強勢電子指標股來看，欣興 (3037-TW) 大漲 7.9%、京元電子 (2449-TW) 漲 3.8%；高價股來看，祥碩 (5269-TW) 漲逾半根停板、川湖 (2059-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 漲逾 3-4%，緯穎 (6669-TW) 也漲逾 2%，不過嘉澤 (3533-TW) 跌 2%，在千金股中表現相對弱勢。
族群股來看，金融族群走揚，也是推升大盤跌幅收斂的關鍵之一，富邦金 (2881-TW) 漲 2.6%、元大金 (2885-TW)、國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW) 等也漲逾 1%。而重電族群今日表現低迷，華城 (1519-TW) 跌 4.5%、士電 (1503-TW) 跌 2.5%、大同 (2371-TW) 也收黑。
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