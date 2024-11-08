〈焦點股〉多檔海外ETF行情火熱 00757漲近2%創新高挑戰百元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-08 11:50
美股科技股財報反映 AI 效益顯現，加上川普重返白宮，美國聯準會降息一碼符合市場預期，三大利多匯聚，美股上漲格局輪動到科技股，標準普爾 500 指數與那斯達克指數收盤皆創下新高。追蹤美股的 ETF 同樣強強滾，多檔海外 ETF 今 (8) 日漲逾 1%，其中，股王統一 FANG+ (00757-TW) 規模在日前突破 300 億元新高後，投資人持續追捧，早盤股價勁揚近 2%，以 96.65 元改寫歷史新高，為第一檔即將挑戰百元大關的海外 ETF。
觀察各檔海外 ETF 今天表現，以 AI、電動車相關最為剽悍，除 00757 外，包括國泰智能電動車 (00893-TW)、富邦未來車 (00895-TW)、永豐美國科技 (00886-TW)、元大全球 AI(00762-TW)、凱基全球菁英 55(00926-TW) 等，多檔盤中市價上漲超過 1%，獲得投資人青睞。
美國大選結束後最大不確定因素消除，川普主張企業與個人全面減稅，有助提振經濟及市場成長動能，尤其美國半導體股，可望受惠川普「美國重返榮耀」政策紅利。進一步回歸到基本面來看，據 LSEG I/B/E/S 最新統計至 11/7，已經有 86% 標普 500 企業公布財報，其中 76% 獲利優於預期。
而財報已經開獎的亞馬遜、蘋果、Meta、微軟等科技巨頭，營運都繳出亮眼的成績單，顯示 AI 帶來的效益已經顯現，使市場對 AI 前景更加樂觀。接下來輝達將於 11/20 公布業績數字及展望，也備受矚目。
投資專家表示，隨著資金重新配置到美國股市，多頭力挺 AI 長線大趨勢主軸不變，投資人可以透過定期定額，擇優選擇全方位布局 AI 產業的海外 ETF，參與長線趨勢向上的契機。00757 因成分股一手掌握 AI、雲端服務、資安、元宇宙、串流影音、電子商務等科技巨頭，核心業務產生的穩定現金流壁壘，才讓 00757 有穩坐海外 ETF 股王寶座的底氣。
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