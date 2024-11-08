〈焦點股〉多檔海外ETF行情火熱 00757漲近2%創新高挑戰百元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-08 11:50

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美股科技股財報反映 AI 效益顯現，加上川普重返白宮，美國聯準會降息一碼符合市場預期，三大利多匯聚，美股上漲格局輪動到科技股，標準普爾 500 指數與那斯達克指數收盤皆創下新高。追蹤美股的 ETF 同樣強強滾，多檔海外 ETF 今 (8) 日漲逾 1%，其中，股王統一 FANG+ (00757-TW) 規模在日前突破 300 億元新高後，投資人持續追捧，早盤股價勁揚近 2%，以 96.65 元改寫歷史新高，為第一檔即將挑戰百元大關的海外 ETF。

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美國大選結束後最大不確定因素消除，川普主張企業與個人全面減稅，有助提振經濟及市場成長動能，尤其美國半導體股，可望受惠川普「美國重返榮耀」政策紅利。進一步回歸到基本面來看，據 LSEG I/B/E/S 最新統計至 11/7，已經有 86% 標普 500 企業公布財報，其中 76% 獲利優於預期。

而財報已經開獎的亞馬遜、蘋果、Meta、微軟等科技巨頭，營運都繳出亮眼的成績單，顯示 AI 帶來的效益已經顯現，使市場對 AI 前景更加樂觀。接下來輝達將於 11/20 公布業績數字及展望，也備受矚目。