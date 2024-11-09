00878規模周增133億元奪人氣王 法人看好台股再戰全年新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-09 11:50

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台股慶祝美國大選結束，連續多日走揚，帶動台股 ETF 交易活絡，成交量最高的前幾檔 ETF 包括 00940、00919、00929、00712、00878，其中，國泰永續高股息 (00878-TW) 近一周規模增加 133 億元，堪稱 ETF 人氣王，最新規模來到 3473.79 億元。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢認為，台股將回歸基本面發展，由大型權值股領軍，有望挑戰全年新高。

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市場專家分析，聯準會 11 月符合市場預期，已宣布降息 1 碼，可望維持大選後漲勢，這幾日市場正在反映川普 2.0 時代來臨，主要股市包括美股、中國 A 股及台股都呈現上漲格局，需留意漲多也是利空因素，這幾日股市反應熱烈，就任前可能都還有波動，投資個股選擇不易，藉由產業跟成分股都相對分散的台股 ETF 投資，再加上有高息可領的標的，會是比較聰明且穩妥的做法。

本月要除息的話題 ETF 中，又以 00878 最受到市場關注，連月來已有多檔股債 ETF 下修配息金額，00878 手握 3 千多億新台幣資金，每次配息都是轟轟烈烈，這次也順利挺過第三季的台股整理期，在第四季配出漂亮的 0.55 元，年化配息率超過 9%，讓投資人 12 月都能開心領到聖誕禮。