〈台股開盤〉聯準會降息一碼、台積電補助款快到手 大漲近300點

美國聯準會昨 (7) 日宣布降息一碼，川普勝選漲勢持續，外電報導拜登政府正快馬加鞭，儘快撥發給台積電晶片法補助經費，台積電領軍漲 20 元，帶動台股今 (8) 日早盤一度逾近 300 點，最高漲至 23699.7 點，持續站穩所有均線，預估成交量 4500 億元。另外，生技及營建族群則為今天盤面另一亮點。

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美股四大指數 7 日漲多跌少，僅道瓊指數下跌 0.59 點或 0%，收 43729.34 點；那斯達克指數上漲 285.99 點或 1.51%，收 19269.46 點；S&P 500 指數上漲 44.06 點或 0.74%，收 5973.1 點；費城半導體指數上漲 118.42 點或 2.27%，收 5333.99 點。