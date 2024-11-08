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〈台股開盤〉聯準會降息一碼、台積電補助款快到手 大漲近300點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-08 09:33

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聯準會降息一碼、台積電領軍漲，大盤漲近300點。(圖：shutterstock)

美國聯準會昨 (7) 日宣布降息一碼，川普勝選漲勢持續，外電報導拜登政府正快馬加鞭，儘快撥發給台積電晶片法補助經費，台積電領軍漲 20 元，帶動台股今 (8) 日早盤一度逾近 300 點，最高漲至 23699.7 點，持續站穩所有均線，預估成交量 4500 億元。另外，生技及營建族群則為今天盤面另一亮點。 

今天權值股大多走揚，台積電 (2330-TW) 漲 20 元，漲幅約 1.88%，鴻海 (23117-TW) 漲 0.69%，聯發科 (2454-TW) 小漲 0.38%。另外，廣達 (2382-TW)、日月光 (3711-TW) 漲逾 1%，台達電 (2308-TW) 小漲 0.25%。 


今天生技族群表現亮眼，科妍 (1786-TW) 漲逾半根停板，美時 (1795-TW) 漲逾 4%，藥華藥 (6446-TW)、和康生 (1783-TW) 漲逾 2%，保瑞 (6472-TW)、台新藥 (6838-TW) 以及 ABC-KY(6598-TW) 皆有超過 1% 的漲幅。 

營建族群同樣有所表態，太設 (2506-TW) 亮燈漲停，京城 (2524-TW)、皇翔 (2545-TW) 漲逾半根停板，冠德 (2520-TW)、富華新 (3056-TW)、宏璟 (2527-TW)、愛山林 (2540-TW)、華建 (2530-TW)、新建 (2516-TW) 及興富發 (2542-TW) 皆有 3 至 4% 的漲幅。 

美股四大指數 7 日漲多跌少，僅道瓊指數下跌 0.59 點或 0%，收 43729.34 點；那斯達克指數上漲 285.99 點或 1.51%，收 19269.46 點；S&P 500 指數上漲 44.06 點或 0.74%，收 5973.1 點；費城半導體指數上漲 118.42 點或 2.27%，收 5333.99 點。 

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台股開盤聯準會降息川普台積電

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聯發科13050.00%
廣達332.52.15%
日月光投控158.51.60%
台達電401.50.63%
科妍108.56.37%
美時2765.75%
藥華藥6291.45%
保瑞7442.34%
和康生43.83.91%
ABC-KY22.60.22%
太設11.859.72%
京城80.44.01%
皇翔64.44.38%
冠德50.13.19%
富華新33.84.97%
宏璟332.48%
愛山林88.22.44%
華建40.92.25%
新建12.852.80%
台新藥44.60.56%
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