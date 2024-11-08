王品切入股東會禮品市場 客製化禮物卡適用旗下逾300家餐廳
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-08 11:49
每年上市櫃公司股東會紀念品總成為投資大眾的關注焦點之一，尤其實用、抵用券類紀念品受歡迎，連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (8) 日宣布，即日起發行股東會禮物卡，面額為 50 元、100 元，歡迎各大上市櫃公司洽詢。
王品說明，禮物卡使用於王品旗下 25 個品牌、逾 300 家餐廳，並豪氣加碼等值折價券，讓價值「翻倍」，給股東加倍尊榮，企業若大量購買可再享折扣價。
許多上市櫃公司每年會在股東會推多樣化紀念品，去年有多達 743 家上市櫃公司贈送股東會紀念品，其中有 38% 為小額商品卡，以連鎖超商的商品卡為主，不僅成為市場話題，甚至吸引零股股東進場。
王品觀察到，實用路線禮品與抵用券、商品卡類紀念品最受歡迎，因此，即日起開始發行股東會禮物卡，作為上市櫃公司股東會紀念品，面額為 50 元與 100 元，此禮物卡價值等同現金，卡片設計也可接受企業客製化製作，打造各公司專屬股東會紀念品。
同時，王品豪氣再「加碼」等值折價券，每張 50 元面額禮物卡加贈 1 張 50 元折價券，每張 100 元面額禮物卡加贈 1 張 100 元折價券。
王品長年發行旗下「王品牛排」、「夏慕尼」和「陶板屋」等多品牌商品券， 2022 年起發行全集團 25 個品牌餐廳通用的商品卡，短短 1 年即突破億元營收，深受消費者信賴與喜愛。
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