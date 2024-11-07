拜規川隨？專家：即便選前狂批 川普上任後不太可能廢《晶片與科學法案》
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-07 16:15
美國總統與國會選舉結果大致底定，共和黨幾乎篤定完全執政，重返白宮的川普未來在國會面臨的阻礙大大減少，但專家最新認為，選前曾狂批《晶片與科學法案》的川普上任後不太可能廢除這項法律。
《CNBC》報導，這項為晶片製造商在美國設廠提供獎勵的法律，在選前最後一個月成為爭論焦點，川普批評了該法律及其補貼金額，共和黨籍眾院議長強生隨後亦稱共和黨「可能會」嘗試廢除這項法律，但後來收回這一說法。
川普上月接受知名直播主 Joe Rogan 專訪時攻擊《晶片與科學法案》是一項「糟糕」的協議，進而成為美國大選中的頭條新聞。「我們拿出數十億美元讓這些有錢的企業進來借錢，在這裡建立晶片公司，但他們怎樣也不會給我們帶來好公司，但我提高關稅的提議將免費吸引這些晶片公司。」
專家認為，短期內，《晶片與科學法案》這項拜登政府重大政策是安全的。
Albright Stonebridge 中國區高級副總裁兼技術政策負責人 Paul Triolo 今 (7) 日說，儘管對《晶片與科學法案》並不感到興奮，但川普可能不會廢除該法案。這種先進製造業外包是受到支持的。
雖然川普可能希望修改和改變法案中一些優先事項及其資金分配，但料將維持大部分內容不變。彼得森國際經濟研究所所長 Adam Posen 今日表示，川普可能會嘗試重新解釋該法案，以便他們能以有別於拜登的方式分配資金，但他們不會撤銷該法案。
Posen 還認為，川普將跟拜登上任時做法相同，也就是保留對中國的關稅，但勢將擴大關稅，而不是產業政策的擴張。
美國總統拜登在 2022 年 8 月將《晶片和科學法案》簽署立法，承諾投資近 530 億美元用於美國半導體製造和研究，以提高美國對中國的競爭力，但迄今補貼進展緩慢，大部分專款尚未發放。
到目前為止，《晶片和科學法案》已吸引台積電台積電 (2330-TW)(TSM-US) 和三星等亞洲晶片製造商在美國建廠，兩者分別獲得 66 億和 64 億美元的補貼，而該法案最大受益者是美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) ，獲得 85 億美元的資金。
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