路透：川普威脅對墨西哥徵收關稅 聯合利華與寶僑恐面臨麻煩

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-08 00:20

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川普在勝選前曾警告，除非墨西哥和中國政府採取行動阻止類鴉片止痛藥吩坦尼 (Fentanyl) 流入美國，否則將對兩國徵收 25% 的關稅。

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雖然消費品公司曾表示他們在墨西哥的投資是為替美國打造供應鏈中心，但這些供應鏈在多大程度上受到美國下一屆政府保護主義影響卻未曾得知。

路透援引進口數據商 ImportYeti 數據顯示，寶僑第三季約有 10% 的貨物來自墨西哥；聯合利華在美國海運進口中約有 2% 來自墨西哥。該數據不包括空運進口或公司透過公路帶入美國的貨物。

對於上述報導，聯合利華和寶僑拒絕置評。

自從川普勝選以來，一些投資人開始審視聯合利華以其同行在墨西哥和中國的曝險，這些公司在這兩國沒有製造基地。

如果企業被迫承擔更高的成本，對包裝食品和肥皂等主要商品徵收關稅可能會提高美國日常用品的價格。

聯合利華和百事可樂等消費品公司的高層過去曾公開表示，要加強在墨西哥的基礎設施，以幫助支持全球供應鏈。

Running Point Capital 投資長 Michael Ashley Schulman 表示：「寶僑和其他進口消費品公司可能會受到影響，但這還有待觀察。」

根據數據，寶僑從墨西哥進口的產品遠遠超過聯合利華或百事可樂，但自 2017 年以來減少從該國的海運進口。

今年第三季寶僑透過海運進口至少 450 萬公斤的產品，遠低於川普第一任期初 2017 年第三季的至少 790 萬公斤。

而在最近一季，聯合利華透過海路向美國進口超過 200 萬貢金的產品，包括旁氏洗面乳和蕊娜止汗劑。該公司在 2017 年第三季進口的產品至少為 140 萬公斤。