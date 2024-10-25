彭啟明：政府將組永續長聯盟 首從公建與綠色採購著手
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-25 19:44
環境部長彭啟明應邀出席國立政治大學於今（25）日舉行「ESG 解決方案發布會」，他於致詞中提及政府與企業攜手推動 ESG 發展的重要性，以及未來政府成立「永續長聯盟」，集合各政府機關與企業永續長的力量，形成跨產業的合作平台，共同邁向綠色發展之路。
「ESG 解決方案發布會」於政大公企中心舉行，金管會主委彭金隆、政大企業永續管理研究中心永續長及各界嘉賓也共襄盛舉。隨著全球環保意識的提升，ESG 已成為企業經營中不可忽視的重要議題。此次發布的「政大 ESG 解決方案」為企業應對這一挑戰提供有效的策略與技術解決方案。
彭啟明特別強調淨零要有新的道路，引進資金推動淨零工作，政府會設立「永續長」職位，強化政府內部各項永續發展政策的協作，確保政策在制定與執行中充分考量環境與社會的影響，並推動淨零轉型。
彭啟明指出，政府會設立「永續長聯盟」，將於公建計畫、公共工程與政府採購面著手，提升政府綠色支出，實踐綠色成長與 2050 淨零轉型，透過聯盟形式，開放政府轉型的重要推手，也將成為企業與政府在永續發展的推動路上合作的橋梁。
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