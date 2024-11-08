金管會研議強制車險三面向調整 女性保費恐增加

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-08 00:22

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行政院長卓榮泰於道安會報中指示金管會，研議調整強制汽車責任保險費率計算，對此，金管會官員今 (7) 日表示，台灣確實是少數費率仍採性別因子的國家之一，因此將會研擬排除性別因素，以及提高肇事致人受傷或死亡的費率、註記非車主的實際肇事駕駛人，三大研議方向預計 2025 年底前完成，但是否修法落地還是要看研議的結果，但可預期女性保費將會增加。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，現行強制車險費率計算，女性確實比男性低，因此，許多民眾會將車主登記為女性家屬，但並非實際駕駛人。保險局後續將會檢討強制車險的費率計算，主要考量英國、美國加州、德國、日本等先進國家，都已不採性別因素。

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蔡火炎表示，排除性別因素後，強制車險費率計算還會參考年齡、車種、違規肇事理賠紀錄及酒駕加費。

第二部分則是研議肇事案件致人受傷或致人死亡，提高強制車險費率等級。蔡火炎說明，現行規定，若前一年度有違規肇事理賠紀錄一次，當年度強制車險費率等級將加三級，但目前並未區分受害人傷亡的情形而有所差異，因此會研擬調整加重。

第三方面，由於以往經常發生強制車險理賠，但肇事駕駛人並非車主，因此，金管會擬針對實際肇事駕駛人注意，未來如有買車需求時，強制車險就必須適用較高費率等級。

以現行規定為例，保險費率表分成 10 個級數，第一次投保或無承保紀錄的車主，若以 30 歲以上、60 歲以下的第 4 級費率來計算 (無加減費)，男性年繳保費為 1398 元，女性則為 1318 元，男女相差約 80 元。未來若排除性別因子後，粗略來看，預期女性保費增加、男性則會減少。

如有肇事紀錄，隔一年度費率被加三級，男性車主年繳保費將提高至 1697 元，女性車主則提高至 1617 元，相當於一級距 100 元。