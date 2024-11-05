星展銀攜手中租迪和 導入DBS IDEAL RAPID優化金流資訊流 加速企業客戶資金到位

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-05 16:40

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星展銀行（台灣）引領數位金融創新，專注提供高效便捷的數位解決方案，今（5）日宣布與租賃龍頭中租迪和合作，透過「DBS IDEAL RAPID」企業帳戶即時管理服務，進一步簡化核批程序，加速資金到位，提升客戶體驗，並強化中租迪和在租賃市場的競爭力，推動產業智慧化發展及創新，鞏固中租迪和在租賃產業界的領導地位。

隨著市場競爭愈加激烈，客戶對資金運用的靈活性需求日益提高，面臨這些挑戰促使租賃業者致力於提升運營效率，並加強其對資金調度的彈性，以在變化快速的市場中保持競爭優勢。

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星展銀行（台灣）環球金融交易服務處處長陶曉昀表示，DBS IDEAL RAPID 為企業提供即時靈活的數位金融解決方案，專注提升業務運營效率。此次與中租迪和的合作，通過將上述解決方案與其財務流程及 ERP 系統無縫整合，顯著提升了金流與資訊流管理能力，簡化核批步驟，使資金在核准後可即刻到位，進一步優化客戶體驗。

此數位化 API 方案不僅顯著提升了資金管理效率與客戶滿意度，也對租賃業者加速數位轉型提供助力，優化客戶體驗，並達成此次合作的主要成效：即時支付與高效貸款撥付，提供中租迪和之企業客戶可即時獲得資金，無須等待；API 與 ERP 系統的有效整合，實現業務流程的全面自動化，消除手動操作與傳統網銀間的重複作業；支援大量付款時，可選擇分別透過兩種管道（eACH/IBRS）進行新台幣付款，提供最具經濟效益且穩定的撥付方式。

星展集團已與亞洲多家領先企業合作，提供超過 300 項 API 服務。自 2018 年起，星展銀行（台灣）先後為保險、租賃、科技、製造和電商等產業量身打造 API 解決方案，2023 年透過星展 API 執行的交易量與 2021 年比較已成長 8 倍。展望未來，星展將持續推動數位創新，提供更多客製化 API，助企業加速數位轉型、提升運營效能。