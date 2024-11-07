六角Q3 EPS 1.45元 匯損吃掉部分獲利

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-07 16:56

‌



連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (7) 日公布第三季財報，單季稅後純益 6602 萬元，季減 3.25%，年減約 28.7%，每股純益(EPS)1.45 元，六角表示，主要受新台幣升值致匯兌損失影響，主力品牌「Chatime 日出茶太」在東南亞市場表現已回溫，正全力在國際上擴張據點。

六角第三季合併營收 10.57 億元，季增 3.36%，年增 1.6%，因進入美國市場的前期投入成本與王座展店等增加營業費用，營業利益 8,298 萬元，季增 14.03%，年減 15.26%；累計前三季，六角稅後純益 1.9 億元，年減 22.48%，EPS 4.17 元。

‌



六角指出，正致力各品牌營運最佳化，並推出全新品牌「CUP SOF JOY」，進行手搖品牌再造，在印尼、菲律賓、澳洲和模里西斯已落地執行，為營收挹注新動能。

另一方面，六角轉投資王座進入餐飲旺季，營收結構優化，推升第三季毛利率 51.9%，創近 7 年歷史新高。

展望後市，六角在全球已布局多達 63 個國家地區，並於印尼、菲律賓、澳洲和加拿大陸續創百店經濟規模，將快速擴展龐大的美國市場。

目前日出茶太在美國有 20 家門市，期明年美國總店數拚翻倍，2026 年達百店里程碑。