六角喊日出茶太美國百店目標 拚2年後達成

鉅亨網記者王莞甯 泰國曼谷 2024-10-18 10:15

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連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 主力手搖飲品牌「日出茶太 Chatime」正在全球各地積極攻城掠地，繼在印尼、菲律賓、澳洲和加拿大等地突破 100 家店後，六角董事長王耀輝喊出，目標下一個達百店里程碑的市場是美國，力拚 2 年後完成。

目前日出茶太在美國約擁有 20 家店點，為此，六角找來日出茶太品牌執行長 Carlos Antonius，作為發展非亞裔市場的重要大將，Carlos Antonius 說，亞裔和歐美市場光是從點餐方式就不同，消費者對飲料加料的觀念也有明顯差異，不過，正加強與美國消費者溝通中，將把展店主力瞄準在加州、德州、佛羅里達、馬里蘭州和內華達州。

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Carlos Antonius 指出，由於美國幅員廣大、消費者結構多元，在當地經濟結構和人口條件評估過後，將先著墨深耕上述 5 個州，並在集團的國際品牌力支持下，力求維持品牌在各地的操作一致性。

目前在美國比較多店點的茶飲品牌有貢茶、功夫茶和歇腳亭，Carlos Antonius 認為，日出茶太的國際化程度更深、更具知名度，因此，未來在美國快速開展的機會很大。

六角設定目標，明年美國總店數近翻倍成長，達 35-40 家，展店腳步越來越快，至 2026 年達百店。

Carlos Antonius 原為澳洲日出茶太 CEO，六角期 Carlos Antonius 帶領國際團隊在美國複製澳洲的成功經驗。