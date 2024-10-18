六角逆勢西進 春上布丁將揮軍中國華東烘培市場
鉅亨網記者王莞甯 泰國曼谷 2024-10-18 16:52
在各大連鎖餐飲集團部分收掉中國店點之際，六角 (2732-TW) 反而逆勢西進，董事長王耀輝今 (18) 日透露，旗下杭州瑞里擬以 70% 持有成立子公司，資本額為人民幣 300 萬元，此舉主要是因春上布丁蛋糕已找到代理商，將揮軍中國華東烘培市場；而六角長年在海外耕耘的手搖品牌日出茶太也將在台灣加強展店，期國內外各市場的成長動能齊發。
王耀輝說明，儘管手搖飲市況競爭激烈，但觀察到中國烘培版圖還有很大的成長空間，事實上，早在疫情前就已瞄準華東的甜品市場伺機切入，目前已找到合適的代理商，將引進春上布丁蛋糕進入中國。
六角旗下國際知名手搖茶飲品牌日出茶太 Chatime 今日舉辦第四屆「全球茶吧手錦標賽 (Chatime Global Tea-Rista Competition)」，今年首度將活動移師海外開搖，創下歷屆最多人數參與紀錄，合計全球 13 個國家近百人的團隊聚集泰國曼谷，目標爭取全球冠軍寶座，堪稱手搖茶飲品牌的奧運賽事。
王耀輝指出，由於六角發展近 20 年來已擁有一套完整的國際輸出模式，只要找到適合的合作夥伴，切入亞洲各國市場可迅速到僅耗時 1 個月時間完成。
而除了在海外的長期成長目標，近期日出茶太再度對台灣本土市場加以著墨，目前總店數達 26 家，力拚每年成長達 15-20%，短期先瞄準台中以北的商場插旗，也不排除進駐街邊店，而自創輕食品牌英格麗麗在經過一段時間對市場的測試，將在商場開始展店。
王耀輝進一步提到，Tea-Rista 茶吧手活動不僅僅是一場手搖茶飲品牌的比賽，而是日出茶太全球夥伴對品質一致性、創新和價值觀的共同展現，凝聚全球夥伴對品牌認同與向心力。
王耀輝強調，珍珠奶茶市場百家爭鳴，唯有產品標準化和源源不絕的創意，才能鞏固市場領先地位，今年六角共斥資超過 600 萬元預算打造此項茶飲界盛事。
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