六角逆勢西進 春上布丁將揮軍中國華東烘培市場

鉅亨網記者王莞甯 泰國曼谷 2024-10-18 16:52

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王耀輝說明，儘管手搖飲市況競爭激烈，但觀察到中國烘培版圖還有很大的成長空間，事實上，早在疫情前就已瞄準華東的甜品市場伺機切入，目前已找到合適的代理商，將引進春上布丁蛋糕進入中國。

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六角旗下國際知名手搖茶飲品牌日出茶太 Chatime 今日舉辦第四屆「全球茶吧手錦標賽 (Chatime Global Tea-Rista Competition)」，今年首度將活動移師海外開搖，創下歷屆最多人數參與紀錄，合計全球 13 個國家近百人的團隊聚集泰國曼谷，目標爭取全球冠軍寶座，堪稱手搖茶飲品牌的奧運賽事。

王耀輝指出，由於六角發展近 20 年來已擁有一套完整的國際輸出模式，只要找到適合的合作夥伴，切入亞洲各國市場可迅速到僅耗時 1 個月時間完成。

而除了在海外的長期成長目標，近期日出茶太再度對台灣本土市場加以著墨，目前總店數達 26 家，力拚每年成長達 15-20%，短期先瞄準台中以北的商場插旗，也不排除進駐街邊店，而自創輕食品牌英格麗麗在經過一段時間對市場的測試，將在商場開始展店。

王耀輝進一步提到，Tea-Rista 茶吧手活動不僅僅是一場手搖茶飲品牌的比賽，而是日出茶太全球夥伴對品質一致性、創新和價值觀的共同展現，凝聚全球夥伴對品牌認同與向心力。