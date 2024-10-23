三商餐飲11月下旬掛牌 憂心缺工影響展店進程

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-23 17:47

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三商餐飲 (7705-TW) 預計 11 月下旬掛牌，今 (23) 日指出中央廚房三廠已完工啟用，預計第一季陸續投入生產，儘管力求按照進程開新店點，但不諱言缺工問題是蠻大挑戰，力拚明年比今年好、展店數也較今年更多。

三商餐飲指出，中央廚房三廠約 4000 坪，已完工啟用，第一季陸續投入生產，新廠房投入後，可供應 700-800 家店的產能，相較現在僅 422 店規模，相當有使用餘裕。

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但三商餐飲不諱言，缺工是相當大的挑戰，未來會努力按照進程繼續開出新店。

三商餐飲實收資本額 6.04 億元，旗下共有 11 個品牌，橫跨牛肉麵、披薩、炸雞、豬排定食、日式丼飯和餃子等多種料理，現有 422 家直營店，主要為 170 家三商巧福、135 家拿坡里披薩炸雞，以及 71 家福勝亭，並透過雲端廚房服務外送市場。

三商巧福也提到，拿坡里披薩炸雞將於 11 月 1 日更名為三商炸雞，藉此重塑品牌形象，並提升市場辨識度。