中國10月出口創27個月新高 分析師：川普關稅威脅下進口商搶先行動

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-07 14:10

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最新數據顯示，中國 10 月出口創 27 個月新高。分析人士表示，這是因為出口商擔心如果川普當選，貿易前景面臨不確定性，因此爭先恐後搶先下單。

根據周四 (7 日) 公布的海關數據，10 月出口額年增 12.7%，達 3,090 億美元。這一數字明顯高於中國金融數據提供商 Wind 調查的 5.5% 的預期增幅，也高於 9 月 2.4% 的增幅。

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隨著川普當選下一任美國總統，他在選前承諾，將對中國進口商品徵收超過 60% 的關稅。這一威脅令中國工廠和官員感到不安，意味著每年價值約 5000 億美元的貨物處於危險之中，而中國與歐盟的貿易緊張局勢也在加劇，去年歐盟進口了價值 4660 億美元的中國商品。

經濟學人智庫資深經濟學家 Xu Tianchen 表示，預計在 2025 年壓力到來之前，第四季將有大量提前的進口。「我認為這主要取決於川普。威脅正變得更加真實。」

上個月中國對美國的出口年增 8.1%，而同期對歐洲的出口成長 12.7%。凱投宏觀中國經濟學家 Zichun Huang 表示：「我們預計未來幾個月出貨量將保持強勁。」 「川普關稅的任何潛在拖累，可能要到明年下半年才會顯現。」

法國投資銀行 Natixis 的高級經濟學家 Gary Ng 表示：「中國的出口數據反映了利率下降和一些前期需求帶來的全球需求的改善。」

他補充說，隨著經濟疲軟，川普的大範圍關稅，可能會比以前更嚴重地損害中國的出口引擎。「中國對美國的曝險，可能高於直接貿易中顯示的 16%，因為美國人是全球產品的最終用戶。」