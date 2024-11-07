中國海關總署：前10個月貨物貿易進出口成長5.2%
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-07 11:16
中國海關總署周四（7 日）公布，今年前 10 個月，貨物貿易進出口總值人民幣（下同）36.02 兆元，外貿實現平穩增長。
中國海關統計數據顯示，今年前 10 個月，貨物貿易進出口總值 36.02 兆元，較一年前攀升 5.2%。其中出口 20.8 兆元，增長 6.7%，進口 15.22 兆元，成長 3.2%。
從出口看，機電產品出口 12.36 兆元，增長 8.5%，佔同期出口總值 59.4%。其中船舶、汽車、摩托車出口增速較快，分別成長 74.9%、20%、24.6%；家用電器、通用機械設備出口分別增長 16.1%、14.5%。
從進口看，能源產品、礦產品進口量分別增加 5.1%、4.9%；機電產品進口 5.75 兆元，成長 8.6%，其中航空器零部件、電子元件分別增長 13.7%、11.5%。
數據顯示，今年前 10 個月，中國對共建「一帶一路」國家進出口 16.94 兆元，增長 6.2%。其中，中國對東盟進出口 5.67 兆元，增長 8.8%，佔同期進出口總值 15.7%，東盟繼續保持中國第一大貿易夥伴的地位。
中國對歐盟、美國、韓國進出口分別為 4.64 兆元、4.01 兆元、1.91 兆元，分別增長 1.2%、4.4%、6.7%。
此外，中國對 RCEP 其他成員國進出口 10.74 兆元，增長 4.3%；對其他金磚國家進出口 5.12 兆元，增長 4.5%；對拉美進出口 3.09 兆元，增長 9.1%。
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