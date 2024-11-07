擔心川普祭出高關稅 非美汽車股周三普遍下挫
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-07 13:40
由於擔心美國總統當選人川普將提高進口汽車關稅，包括中國和德國製造商在內的外國汽車製造商的股價普遍下跌。
BMW 和賓士在周三 (6 日) 歐洲交易的股價下跌約 6.5%，保時捷下跌 4.9%，福斯 (Volkswagen) 下跌 4.3%。理想汽車 (LI-US) 等在美上市的中國汽車製造商的股票和蔚來汽車 (NIO-US) 也分別下跌 3.3% 和 5.3%。比亞迪的場外交易股票下跌了 4.5%—這家公司未在美國公開上市，但可以透過經紀人購買。
川普多次表示，他將提高許多產品的關稅，包括來自中國、歐洲和墨西哥的新車和卡車，包括歐洲在內的許多汽車製造商，都在墨西哥建立了製造中心。
日本汽車製造商豐田汽車和本田汽車在美國上市的股票，周三收盤分別上漲不到 0.5% 和下跌 8%，兩家公司當天早些時候發布財報，收益均有所下降。
川普在競選期間多次就關稅問題發表聲明，包括呼籲對墨西哥進口車輛徵收超過 200% 的關稅或稅金。另外，正如他在第一個任期內所做，他還威脅要增加歐洲汽車的進口關稅。
本田執行副總裁 Shinji Aoyama 警告，如果關稅增加，公司的營運成本將會增加。他表示，本田每年在墨西哥生產約 20 萬輛汽車，其中約 16 萬輛運往美國。
他在討論公司最新的財務表現時表示，這會帶來很大的影響，這不僅僅是本田，所有公司都面臨同樣的情況，但他認為不會很快徵收關稅。隨後他補充說，也許本田會去其他不受美國關稅影響的地方進行生產。
大多數主要汽車製造商都在美國設有工廠，但並不足以滿足美國消費者需求，因此它們仍然嚴重依賴從包括墨西哥在內的其他國家的進口。
通用汽車、福特汽車和克萊斯勒母公司 Stellantis 也在墨西哥設有工廠。豐田、本田、現代起亞、馬自達、福斯等公司也是如此。
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