川普再次上台對美與世界影響幾何？美媒：美國時代終結的最大不幸

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-07 12:04

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美國《紐約時報》(下稱紐時) 在川普確定重返白宮後刊文指出，這是美國時代終結的最大不幸。川普之前曾向工作人員透露，他可能在大選中失利，這並非無稽之談，因美國菁英階層和建制派普遍不希望看到他再當總統。對他們而言，川普上台意味著美國長期以來所依賴的國際秩序和價值觀將面臨顛覆。

文中認為，川普在上個任期內實施的政策，讓美國主流菁英階層難以接受，而更為嚴重的是，川普的執政理念預示著美國時代的終結。具體而言，川普可能放棄當前聯盟建設和國際主義方針，轉向孤立主義道路。紐時稱這一轉向意味著拜登政府所構建的美國作為西方世界安全可靠保障者的時代將徹底結束。

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儘管拜登曾親歷冷戰時期美國的輝煌，並堅信透過聯盟體系可維持美國的世界霸主地位，但經過四年努力，他所搭建的聯盟體系卻顯得搖搖欲墜。

在拜登執政期間，美國在歐洲與印太的盟友體系並未如預期般穩固，反而在多個熱點問題上暴露出脆弱性，例如烏克蘭衝突讓美國及其盟友陷入困境。此外，在科技戰中，美國雖然對中國極限施壓，但中國仍在晶片技術等關鍵領域取得突破，但美國盟友則因承受不了壓力而怨聲載道。

紐時指出，這一系列挑戰表明，美國在全球的影響力正逐漸減弱，川普上台可能會加速這一進程。不過，美國當前困境並非完全由川普一人造成。事實上，美國國力相對衰退和其他國家的崛起，也是導致美國國際地位下降的重要原因，川普的當選無疑將加劇這一趨勢。

川普重新上台後料將採取更激進的政策，試圖通過貿易戰等手段來維護美國的利益，但這種做法很可能引發全球範圍內的反彈和抵制。

然而，值得注意的是，川普並非一個一成不變的政治家。他在競選過程中可能會根據形勢變化調整自己的政策主張，例如在貿易戰問題上，川普雖然曾表示要對所有從中國進口的商品徵收高額關稅，但也曾表示願意與中國建立良好關係，這種不確定性使得川普未來的政策走向難以預測。

人們之所以普遍擔憂川普連任後中美關係會惡化，一方面是基於過去四年貿易戰的慘痛教訓，但更深層次的原因在於川普在國際上的不受歡迎程度。

若川普再次上台後立即對中國發起貿易戰，無疑將給中國經濟帶來巨大挑戰。中美貿易額佔中國總貿易額的 12% 以上，對於依賴外貿的中國經濟而言，這無疑是一個重大考驗。

在川普首個任期內，他不僅未能成功連任，還因貿易戰導致與盟友關係緊張，這是他輸掉大選的重要原因之一。面對這一教訓，川普在第二個任期內是否會調整策略，避免重蹈覆轍，成為外界關注的焦點，尤其是考量到他目前以「戴罪之身」參加大選，若再遭彈劾不僅可能無法完成完整任期，還可能面臨牢獄之災，這對他的家族和商業帝國也將是毀滅性的打擊。

美國總統的職責之一是維護資本家的利益，因此川普在制定對中政策時將不得不考慮資本家的利益訴求，例如馬斯克等大資本家之所以支援川普，是因為他們看中川普執政可能帶來的商業機會，而川普為了獲得這些資本家的支援，也可能在對中政策上做出一定妥協。

此外，川普還需要考慮選民的利益。新冠疫情期間，美國經濟陷入困境，選民們期待政府能採取有效措施改善經濟狀況。若川普不能兌現讓美國再次偉大的承諾，他將失去選民的支援。因此，在第二個任期內，川普不僅要關注資本家的利益，還要關注選民的生活水準，這將對他的對中政策產生重要影響。