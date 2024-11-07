川普交易激情後亞股回落 焦點轉向Fed利率決策

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-07 11:08

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市場消化川普勝選的利多情緒，亞洲股市週四 (7 日) 上午紛紛回落，焦點轉向稍晚的聯準會利率決策。

日經 225 指數 (NKY) 回吐開盤的漲幅，下跌 0.6% 至 39,246.86 點；首爾綜合指數下跌 0.4% 至 2,554.57 點；澳洲 S&P/ASX 200 指數小跌 0.1%，至 8,191.00 點。

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中國股市也走弱，香港恆生指數 (HSI) 下跌 0.7% 至 20,386.36 點；上證綜合指數 (SHDI) 下跌 0.7% 至 3,359.99 點。

川普承諾對所有中國進口商品徵收 60% 的關稅，如果北京採取行動入侵台灣，關稅還會進一步提高。

投資人擴大先前的押注，即川普支持的更高關稅、更低稅率和更寬鬆的監管將帶來的影響。而對來自中國的進口商品徵收更高的關稅，將加重中國政府在努力重振經濟之際的負擔。

此外，對墨西哥和其他國家的進口產品徵收更高的關稅，也會增加貿易戰和全球經濟受到其他干擾的風險。