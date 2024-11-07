川普交易激情後亞股回落 焦點轉向Fed利率決策
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-07 11:08
市場消化川普勝選的利多情緒，亞洲股市週四 (7 日) 上午紛紛回落，焦點轉向稍晚的聯準會利率決策。
日經 225 指數 (NKY) 回吐開盤的漲幅，下跌 0.6% 至 39,246.86 點；首爾綜合指數下跌 0.4% 至 2,554.57 點；澳洲 S&P/ASX 200 指數小跌 0.1%，至 8,191.00 點。
中國股市也走弱，香港恆生指數 (HSI) 下跌 0.7% 至 20,386.36 點；上證綜合指數 (SHDI) 下跌 0.7% 至 3,359.99 點。
川普承諾對所有中國進口商品徵收 60% 的關稅，如果北京採取行動入侵台灣，關稅還會進一步提高。
投資人擴大先前的押注，即川普支持的更高關稅、更低稅率和更寬鬆的監管將帶來的影響。而對來自中國的進口商品徵收更高的關稅，將加重中國政府在努力重振經濟之際的負擔。
此外，對墨西哥和其他國家的進口產品徵收更高的關稅，也會增加貿易戰和全球經濟受到其他干擾的風險。
川普交易為押注美股、馬斯克的特斯拉、銀行股及比特幣的投資人，帶來豐厚的獲利。美股三大指數周三君創下近幾周的新高。
而輸家包括輸家包括：再生能源產業以及可能擔心通膨上升的任何人。
- 不論是30歲還是70歲 都值得嘗試做一次
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 經濟學家：川普勝選意味著Fed降息次數減少
- 川普2.0來襲！對全球市場意味著什麼？專家點名兩大贏家與三大輸家
- 川普當選有利美國擴大開採頁岩油 中鴻、高興昌可望受惠
- 經濟學家：川普勝選意味著Fed降息次數減少
下一篇