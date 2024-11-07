〈焦點股〉輝達GB200迎出貨潮 鴻準股價當紅不讓攻上漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-07 10:03
輝達 (NVDA-US)GB200 即將迎來出貨潮，市場看好鴻海 (2317-TW) 旗下機殼廠鴻準 (2354-TW) 因本身有散熱模組產品，其中水冷產品有望雨露均霑，並成為受惠業者，激勵鴻準今 (6) 日股價再攻高，早盤一度亮燈漲停，且開盤半小時成交爆量超過 8 萬張。
鴻準早盤以 89.5 元開高走高，一度攻上漲停 95.8 元，來到 2017 年以來新高，成交爆量超過 8 萬張。三大法人近日大舉敲進鴻準，上周合計買超 5.2 萬張，本周一 (4 日) 至周三 (6 日) 則合計買超 7286 張。
雖然鴻準目前營收比重仍以遊戲機最多，約占 59.9%，不過鴻準擁有散熱模組產品，除了風扇、氣冷產品，水冷產品也因 GB200 出貨在即，有望跟著受惠，也將持續配合集團的 AI 伺服器布局。
鴻準受到日系遊戲機生命週期進到尾聲影響，累計今年前三季營收 425.57 億元，年減 31.8%。不過隨著年底客戶推出新款遊戲機，有望進一步挹注營收表現。
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