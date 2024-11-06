川普當選新政策衝擊台灣晶片業？法人建議挑選低波動產品

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-06 19:32

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根據外媒報導，美國總統大選開票已逾 90%，川普自行宣布當選。不過，川普於競選期間，曾提出多項與台灣相關的經濟政策，最受矚目的，便是在 AI 發展的趨勢下，川普提出「將對台灣進口的晶片課徵關稅」，法人表示，由於台股相當程度受到美股影響，此時選擇「低波動」的投資商品，對台股投資人而言是相對安全的投資策略。

川普先前發表言論，認為只要提高關稅，晶片公司便會主動到美國免費在美國設廠生產晶片，甚至無須由美國政府付費補貼，如今川普當選，目前炙手可熱的晶片產業勢必受到撼動。不過，在美國企業需要先進製程以發展 AI 產業的情況下，美台 AI 產業鏈將如何在易主後的白宮政策下變化，是華爾街及全球投資人關注的焦點。

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從過去一周美股震當的局勢來看，法人表示，川普當選，短期內美國股市可能迎來震盪，但長期而言，對美國股市而言都仍為多頭走勢，建議投資人可挑選低波動產品力抗震盪。

從台股 ETF 規模最大及最具聲量的「低波動」元大台灣高息低波 (00713-TW) 來看，過去 PTT 鄉民總以「低調的鑽石」形容，如今不僅規模站上千億大關，投資人淨申購金額也快速成長，2024 年 10 月 57.95 億、11 月僅 3 個交易日即再獲得淨申購 26.86 億，皆可顯見投資人已經注意到這檔發行已久的產品。

與台股熱門季配息 ETF 的產品相比，包括國泰永續高股息 (00878-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)，過去績效表現，除近半年 00878 略勝外，皆由 00713 領先較多，00919 則出現負報酬。

資料來源：MoneyDJ，截至 2024 年 11 月 5 日。績效為市價含息報酬率。