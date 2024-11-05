〈房產〉台南新化爲捷運深綠線最大受惠區 房價兩年漲幅達123%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-05 11:11

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台南捷運深綠線已完成可行性研究期末成果，計畫還有待送交通部審議通過，沿線區域房價已先漲上漲，房仲業者統計，台南捷運深綠線預定計畫路線，行經歸仁區、永康區、新化區、新市區與善化區，新化區平均房價也從每坪 12.5 萬元，今年上半年上揚至 27.9 萬元，漲幅翻倍高達 123.2%，漲勢力道位居五區之首。

而其中新市、歸仁及新化區，漲幅均達 6 成以上，同時新市與歸仁區平均房價，更從 1 字衝破 3 字頭，

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台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，捷運深綠線預定行經的五大行政區，本身就自帶豐沛的建設紅利，因此深綠線利多還沒正式發酵，房市表現就已頗亮眼，以南科特區善化及新市區，受惠南科效應，近幾年來房市價量持續旺盛，而永康區做為台南傳統購屋熱區，亦是距離南科最近的成熟市區，加上已有捷運藍線利多走在前頭，擁有強勁剛性買氣支撐房市表現。

而房價漲幅最強勁的新化區，與永康及大南科特區相鄰，受外溢效應，近一年公寓、華廈新建案供給量攀升，磁吸買氣進駐，最高成交單價已奔上 3 字頭，3 房總價最高衝破 1000 萬元，受新屋助攻，中古房價連帶補漲，拉抬力道強勁有逾 4 成漲幅表現，以目前新化區均價已達 27.9 萬元，未來捷運利多如順利進駐，房價恐一路向 3 字頭挺進。

不只房價表現亮眼，觀察捷運深綠線五大行政區，今年上半年買氣，其中，新化區近幾年供給量攀升，去年一整年包含交屋、買賣，去化了將近 600 棟量能，創下近 10 年來高峰，今年上半年進入盤整期，讓整體表現呈價漲量縮，其他包括歸仁、新市、善化及永康四區，近三年買賣移轉量均呈年增表現，其中歸仁區累計今年上半年移轉量達 822 棟，近三年年增率高達 173.1%，房價亦同步飆升逾 7 成，站穩 3 字頭，整體價量表現，可謂深綠線各區中的佼佼者。

台灣房屋台南高鐵加盟店店東劉津妤指出，歸仁區紅利眾星拱月，匯集台南高鐵站、沙崙智慧綠能科學城、台南三井 Outlet、成大沙崙醫院等建設利多，帶動近年推案量能大爆發，歸仁區同時也是捷運藍線延伸線與捷運深綠線雙線受惠區，做為串連台南市區與大南科生活圈的主要交通樞紐，還有高鐵軌道經濟加持，未來發展潛力強旺，磁吸龐大買氣進場，主要購屋熱區就集中在台南高鐵特區，市場以 2-3 房低總價預售小宅為主力，目前推案量能已超過 2 千戶，統計今年上半年移轉量，甚至已超越北區、中西區等蛋黃區，等待未來捷運機能錦上添花。