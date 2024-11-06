光罩通過人事任命案 總經理陳立惇兼任執行長

台灣光罩 ( 2338-TW ) 今 (6) 日召開董事會通過人事任命案，原總經理陳立惇將身兼執行長一職，寄望以其深厚半導體產業經驗，為公司及集團擬定未來營運策略，並整合集團資源，推動光罩集團持續成長，因應挑戰並實現長期發展目標。

光罩表示，陳立惇自民國 109 年任職總經理以來，憑藉深耕半導體業近 35 年的專業背景，推動台灣光罩的製程技術不斷向更高階領域突破且邁進，並深化與策略客戶合作，積極拓展亞太市場的合作機會，深受董事會高度肯定與信賴，期望在執行長領導下，強化整體協同效應，提升台灣光罩競爭優勢，迎接未來的挑戰。