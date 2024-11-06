光罩通過人事任命案 總經理陳立惇兼任執行長
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-06 19:27
台灣光罩 (2338-TW) 今 (6) 日召開董事會通過人事任命案，原總經理陳立惇將身兼執行長一職，寄望以其深厚半導體產業經驗，為公司及集團擬定未來營運策略，並整合集團資源，推動光罩集團持續成長，因應挑戰並實現長期發展目標。
光罩表示，陳立惇自民國 109 年任職總經理以來，憑藉深耕半導體業近 35 年的專業背景，推動台灣光罩的製程技術不斷向更高階領域突破且邁進，並深化與策略客戶合作，積極拓展亞太市場的合作機會，深受董事會高度肯定與信賴，期望在執行長領導下，強化整體協同效應，提升台灣光罩競爭優勢，迎接未來的挑戰。
光罩今日也同步公告第三季財報及 10 月份營收，第三季營收 17.96 億元，季減 10.1%，累計前三季營收 56.44 億元，年增 6.1%，營業毛利為 10.68 億元，營業利益 2.23 億元，稅後淨利為 2.24 億元，每股稅後純益 1.05 元。台灣光罩客戶訂單穩定，並積極與潛在客戶洽談合作機會，以期拓展高階市場。
光罩今年 10 月營收 6.36 億元，月減 0.26%，年增 4%，前 10 月營收 62.8 億元，年增 6%，由於本月颱風因素影響工作天數減少，導致出貨量遞延。
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