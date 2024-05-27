〈光罩股東會〉40奈米光罩Q3量產 今年營收重返成長

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-05-27 19:06

光罩 (2338-TW) 今 (27) 日召開股東會，總經理陳立惇表示，高階產能正逐步開出，預期 40 奈米光罩第三季就會進入量產，本業呈現逐季成長，全年 12 吋高階產品佔營收比重從去年的 29% 提升至 35%，轉投資方面，目前隨著景氣回溫，普遍營運都可望優於去年，對今年營運持樂觀看法。

陳立惇指出，去年光罩市場年減 1%，光罩則逆勢成長 3%，表現優於產業，今年上半年業績也都維持成長，看好隨著高階機台陸續到位，新產能開出下，客戶導入速度加快，涵蓋 90 至 40 奈米，尤其在 40 奈米方面，5 月通過國際晶圓代工大廠認證，預計第三季量產。

光罩也持續推進技術至 28 奈米，目前已購買新的光罩寫入機 (Writer)，預期年底就會進駐，有助未來進一步擴張高階產品，期望兩年內 12 吋高階產品營收比重過半；光罩預期，今年資本支出約 15-25 億元，中位數與去年資本支出 20 億元相當。