〈光罩股東會〉今年轉投資營運同步轉佳 鋼構業務拿下營造廠訂單

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-05-27 19:26

光罩 (2338-TW) 今 (27) 日召開股東會，總經理陳立惇表示，隨著景氣回溫，今年 6 家轉投資公司展望同步轉佳，有助集團整體表現，另外，光罩深耕鋼構業務多年，今年也接獲訂單，預期第二季開始就會進入量產。

光罩研發鋼構多年，致力將半導體智慧化生產模式導入鋼構領域，目前開發已有成果，並接獲營造廠訂單，預計第二季開始進入量產，也跟南部業者合作，透過上下游攜手、加速量產時程，尤其在難度最高的銲接領域，光罩已布局製造 IP，未來也不排除授權給大型鋼鐵業者。

陳立惇指出，去年有 2 家子公司因業務與半導體成熟製程相關，營運相對辛苦，今年隨著景氣回溫，這 2 家子公司也會復甦，且除了既有的業務外，也將分別新增電源相關產品及投入 NAND Flash 堆疊封裝。

百樂電池過去以生產鉛酸電池為主，現階段也轉型投入儲能電池櫃，現正驗證中，將在下半年貢獻營收，同時也開發製氫技術，預期 9 月開始量產工業用氫氣，今年有機會接近損平。

昱嘉主要代工隱形眼鏡，第八條產線正在裝機，目前已取得矽水膠認證，也拿下 2 個日本大客戶與 1 個歐洲大客戶的大量訂單，預期第四季達損平階段。

散熱基板廠艾格生去年營運已達成損平，今年首季雖因市況轉弱受影響，但第二季已恢復，今年營收可望持續向上，也持續擴充產線；3D 列印業者數可預期第四季認列較大專案，帶動今年營收成長，目標達損平；閃點半導體銷售記憶體相關產品，今年營收也可望持續增長，目標接近損平。