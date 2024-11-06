家登Q3獲利創歷史次高 前三季EPS 9.63元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-06 17:27
家登 (3680-TW) 今 (6) 日公佈第三季財報，第三季每股純益 4.39 元，創歷史次高，僅次於 2020 年第三季處分南科廠的 4.85 元，累計前三季達 9.63 元，已趨近去年全年獲利 10.24 元。
家登指出，第三季單季毛利率達 48%，前三季毛利率 46%，主要受惠先進製程暨大中華高毛利產品出貨量攀升，集團整體毛利穩定提升，樂觀看待 2024 年全年獲利表現。
家登看好，目前全球先進製程及先進封裝市場炙手可熱，家登提前佈局相關載具，產品組合完整，也收穫美、日、韓大客戶新需求，光罩載具暨晶圓載具不僅現有客戶出貨量攀升，關鍵新客戶也送樣驗證中，有助市占穩健提升。
家登晶圓載具暨先進封裝 CoWoS 大型載具採用家登在地聯盟成員耐特獨家的關鍵高潔淨度 compound 物料，實現穩定且高品質的在地化供貨，所有物料全程均採用專線於高潔淨室投產，透過系統參數控制，確保每批物料符合先進製程客戶需求。
家登攜手科嶠 (4542-TW) 打造先進封裝 CoWoS 一條龍供應鏈，從載具到設備到清洗，提供全球客戶一站式解決方案，確保客戶製程高度的相容性及優異生產良率。
半導體設備部分，家登、家碩 (6953-TW) 及迅得 (6438-TW) 三方合作開發先進製程機台，即將於關鍵客戶端完成驗證，有機會在明年率先貢獻營收。家登將偕同創造的團隊合作精神由內部延伸至半導體在地供應鏈，致力整合聯盟資源發揮最大綜效服務全球客戶，創造多贏。
AI 浪潮帶來的先進製程需求席捲全球，家登伴隨關鍵客戶在全球不斷擴充生產基地，引領先進封裝 CoWoS 解決方案領先業界，預期 2025 將爆發成長。2024 年邁入第四季，家登集團多管齊下，確保營收獲利雙成長，全年營運可望再創佳績，2025 年家登集團火力全開，挑戰百億營收。
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