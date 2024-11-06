〈佳世達法說〉陳其宏談川普當選：對供應鏈全球布局衝擊很大 要跑得比別人更快
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-06 21:28
川普當選新任美國總統，佳世達 (2352-TW) 董事長陳其宏認為，將對供應鏈全球化、關稅貿易產生很大的影響，但就像遇到獅子老虎等猛獸時，只要跑得比別人快就好，而且共和黨在貨幣政策傾向利率寬鬆，將有利股市表現。
陳其宏指出，回想四年前川普當時在任特色就是很敢講、且說到做到，比如美墨邊境圍牆，所以可以想像，川普當選將會影響全球供應鏈布局、關稅貿易障礙、貿易保護方向跟趨勢等，而且影響轉變將非常大。
陳其宏進一步指出，川普在此次競選時提到美國與各國包含墨西哥貿易關係，美國與墨西哥有北美貿易自由協定，但川普已點名墨西哥，而且大家也會擔心半導體產業台灣的影響，這些都會影響到科技廠明年整體布局。
佳世達總經理黃漢州則認為，川普最終會希望業者促進美國製造，若面對這情況，佳世達仍有配套方案，集團有好幾家公司在美國有組裝產線，且在美國南、北加州都還有土地、有空間可以將產能移過去。
不過，黃漢州直言，要在美國設立組裝線非必要不要去，因為從台積電 (2330-TW) 在美設廠過程就知道，人工貴、人才也不好找，建立供應鏈更是需要很長的一段時間，但若政策要配合時仍有很多劇本可因應。
黃漢州分析，佳世達明基集團曾經在馬來西亞、英國，甚至是巴西設廠，當時都是因應政策上影響，但時間一拉長，最後都會拉到生產效率快、成本較低的地方。
佳世達目前主要廠區集中在中國蘇州、台灣桃園廠及北越，面對川普上台，若銷往美國的產品將以桃園廠、越南廠因應。其中，越南廠顯示器月產能已達 40 萬台、網通事業銷往美國產品更是已 100% 在越南製造。
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