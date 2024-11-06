〈佳世達法說〉陳其宏談川普當選：對供應鏈全球布局衝擊很大 要跑得比別人更快

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-06 21:28

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陳其宏指出，回想四年前川普當時在任特色就是很敢講、且說到做到，比如美墨邊境圍牆，所以可以想像，川普當選將會影響全球供應鏈布局、關稅貿易障礙、貿易保護方向跟趨勢等，而且影響轉變將非常大。

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陳其宏進一步指出，川普在此次競選時提到美國與各國包含墨西哥貿易關係，美國與墨西哥有北美貿易自由協定，但川普已點名墨西哥，而且大家也會擔心半導體產業台灣的影響，這些都會影響到科技廠明年整體布局。

佳世達總經理黃漢州則認為，川普最終會希望業者促進美國製造，若面對這情況，佳世達仍有配套方案，集團有好幾家公司在美國有組裝產線，且在美國南、北加州都還有土地、有空間可以將產能移過去。

黃漢州分析，佳世達明基集團曾經在馬來西亞、英國，甚至是巴西設廠，當時都是因應政策上影響，但時間一拉長，最後都會拉到生產效率快、成本較低的地方。