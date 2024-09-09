光罩轉投資業務干擾 8月營收探半年低

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-09 19:35

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台灣光罩 (2338-TW) 今 (9) 日公布 8 月營收 5.57 億元，月減 7%，年減 3.9%，累計前 8 月營收 50.05 億元，年增 9.69%；光罩指出，8 月營收表現受到子公司影響而微幅下滑，下探半年來低點，目前已積極調整轉投資事業經營策略，逐步朝健康穩健發展。

光罩轉投資中有 2 家子公司業務與半導體成熟製程相關，營運相對辛苦，光罩也著手調整相關營運策略，其中，群豐正新增電源相關產品及投入 NAND Flash 堆疊封裝，透過擴張業務挹注營收。

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光罩表示，隨著消費性電子旺季到來，成熟製程的光罩需求將大幅度增加，現階段半導體光罩的客戶訂單仍維持穩定，持續提升服務品質縮短交期，來爭取更多客戶新開案訂單，目前 12 吋製程的高階光罩產品比重逐漸提高。