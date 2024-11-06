6000萬粉絲！川普順利重返白宮 美直播主選前一天相挺立大功

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-06 16:50

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美國共和黨總統候選人川普再次入主白宮，成為美國第 47 屆總統，勝選原因有很多，有專家認為川普最近半個月做對一件事，也就是獲得美國知名直播主、擁有 6 千萬粉絲的 Joe Rogan 在大選前一天支持。

Rogan 在宣傳他的播客節目「The Joe Rogan Experience」最新一集節目時宣布自己挺川普。Rogan 在社群媒體上表示，在這集跟馬斯克的訪談中，馬斯克提供了 Rogan 認為最具說服力的理由，並同意馬斯克所說的一切。「是的，我正式宣佈這是對川普的背書。」

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在 Rogan 宣布挺川後，人在賓州匹茲堡拉票的川普在造勢活動上說：「剛才接獲消息，Joe Rogan 支持我。他並不是會為人背書的人，但他為我背書。所以，我只想感謝喬羅根，這太棒了。」

但在另一個造勢場合上，賀錦麗支持者聽聞 Rogan 為川普背書後，全場一片安靜，甚至可以說是悲傷，如此鮮明的對比也可看出 Rogan 的影響力。

Rogan 是美國第一 Youtuber，同時可能也是全球最具影響力 Youtuber，他在多個社群平台擁有龐大粉絲，在 Spotify 上擁有超過 1450 萬粉絲，是該平台訂閱量最高的直播主。

另外，Rogan 在 Instagram 擁有超過 1700 萬粉絲，在此常分享節目更新、個人興趣及社交評論，X 平台上則擁有約 1000 萬粉絲，而在 YouTube 上，雖然「The Joe Rogan Experience」在 Spotify 獨家播出，但他的舊片段和精華集錦仍在 YouTube 上獲得大量觀看，每個影片經常有數百萬播放量，在 Youtube 的訂閱數量高達 1830 萬。

Rogan 的節目對 18 到 45 歲觀眾有強大號召力。對政界人物而言，這意味著可接觸到一批不一定關注傳統新聞的年輕和中年選民。

這位知名直播主不屬於主流新聞機構，也沒有受到某一黨派或新聞公司影響，因此他被視為「非傳統」或「反體制」的媒體人。對於那些對主流新聞抱有懷疑態度的選民來說，他的節目和觀點更具可信度。

Rogan 以陽剛、好鬥與反政治正確的風格而聞名，他的播客節目尤其受到男性歡迎。「The Joe Rogan Experience」在 2009 年推出，目前已錄製 2000 多集節目，平均每集時長 2 到 3 小時，成為與各種嘉賓和觀點進行公開對話的場所，包括脫口秀喜劇演員、運動員、作家、藝術家、多產思想家和科學家。

2020 年，Rogan 與 Spotify 達成獨家的授權協定，將這一節目以 1 億美元出售給了 Spotify。

Rogan 主持風格很接地氣，常能與普通人共鳴共情。這種既是質疑又是傾聽的獨特風格，讓談話氛圍非常開放，這種對話形式讓政治人物能展現更真實和個人化的一面，有助於觀眾瞭解候選人複雜的政策和個性，因此很多美國名人都很想上這個節目。

專家指出，Rogan 的公信力和影響力已經遠遠超過任何一家美國傳統媒體，包括大名鼎鼎的《紐約時報》跟《CNN》等，傳統媒體在美國越來越沒有公信力，已被很多人拋棄。