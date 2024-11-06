年年通過ISO 45001職安標準 彰銀獲勞動部評為「健康勞動力永續領航企業」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-06 19:25

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彰化銀行職安政策由最高管理階層承諾及支持，以追求「安全無假、健康無價」為最高目標。為精進職業安全衛生績效並與國際接軌，該行於 2019 年推動 ISO 45001 職業安全衛生管理系統，並年年通過續審驗證，以確保職業安全衛生運作符合國際標準要求及持續改善之精神。

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彰化銀行表示，員工是彰化銀行最重要的資產，為照護員工安全及健康，彰化銀行每年舉辦大型職安活動，藉由活動提升員工安全衛生意識，並優於法令規定每兩年辦理一次員工健康檢查，針對銀行業工作特性及年齡層增加所需的檢查項目；彰銀本著「取之於社會、用之於社會」的回饋精神，結合公益捐贈辦理職安活動，將愛與關懷擴及社會弱勢角落。

彰銀致力打造優質職場守護員工，訂有多元的福利制度、提供員工每名新生兒 10 至 36 萬元不等之生育津貼補助以鼓勵生育、設有多項運動社團，不時舉辦體育競賽及健行等活動，並長期與心理諮商機構合作，提供員工心理諮詢輔導服務，多管齊下照護員工身心健康。

彰銀在地深耕超過一世紀，聚焦「創新金融、友善社會及永續發展」，接軌聯合國永續發展目標（SDGs），致力成為亞洲最佳的全方位綜合金融服務提供者。為善盡企業社會責任，除推動自身永續發展工作外，亦要求供應商共同落實遵循職業安全衛生、勞動人權及環境保護等相關法令，以促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展。