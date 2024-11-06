川普重返白宮 法人：股市回歸基本面 掌握潛在投資機會

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-06 17:21

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美國總統大選結果大致底定，根據最新統計結果，在 538 張選舉人票中，共和黨候選人川普已衝破當選門檻並自行宣布當選。保德信投信指出，根據歷史經驗，選前因政治不確定性市場震盪難免，然而當選舉結果塵埃落定之後，股市終將回歸反映基本面，多數時候甚至會出現慶祝行情。

由於美國適用「選舉人制」，12 月 17 日將舉行選舉人投票，確定正副總統，在沒有特殊情況之下，川普將於明年 1 月 20 日正式重返白宮。國會方面，參議院已確定轉由共和黨掌控，而眾議院也由共和黨領先，預計拿到過半席次機率仍高，有機會形成所謂的「紅色浪潮 (Red Wave)」。

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保德信市場策略團隊主管葉家榮指出，由於政黨輪替將引發部分的政策替換，市場擔心過往川普政策較為積極，可能會大幅改變目前政策現況，例如川普主張減少富人稅與個人稅、計畫取消綠能減稅補貼並轉向支持傳統能源、提高進口關稅，特別是將中國關稅提升至 60%，以及嚴格限制非法移民等措施，因此，預期將造成短期市場波動。

葉家榮表示，川普的政見主軸均圍繞「美國優先」，若政策轉變而導致經濟受挫為川普不樂見，同時選舉的語言是否能夠落實成為政策，仍須觀察國會的態度，即使共和黨拿下兩院，但面對較為積極的政策，黨內也未必能夠達成共識；另一方面，雖然川普支持企業減稅，但也訴諸於打通膨，預期財政赤字不至於馬上攀升，川普也不會一昧的擴大財政赤字，因此預料短期市場消化政策替換的影響之後，市場將重回基本面表現。