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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至1.57元，預估目標價為32.43元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 18:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.49元上修至1.57元，其中最高估值1.9元，最低估值1.15元，預估目標價為32.43元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.9(1.9)2.533.554.3
最低值1.15(1.15)1.62.533.33
平均值1.52(1.46)2.033.043.76
中位數1.57(1.49)2.0733.74

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值517.58億528.90億542.34億518.35億
最低值443.14億437.48億446.20億471.28億
平均值468.35億470.05億483.15億489.06億
中位數468.57億466.08億483.22億482.34億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.171.832.142.348.83
營業收入340.23億322.38億345.53億343.84億715.52億

詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUBS

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