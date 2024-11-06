鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至0.75元，預估目標價為28.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.69元上修至0.75元，其中最高估值0.82元，最低估值0.51元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.82(0.82)
|2.52
|1.76
|2.43
|最低值
|0.51(0.51)
|0.63
|0.66
|1.78
|平均值
|0.69(0.68)
|1.59
|1.29
|2.11
|中位數
|0.75(0.69)
|1.61
|1.44
|2.11
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28.85億
|35.30億
|38.99億
|35.64億
|最低值
|27.41億
|24.35億
|21.12億
|35.64億
|平均值
|27.92億
|30.31億
|27.39億
|35.64億
|中位數
|27.91億
|30.25億
|25.53億
|35.64億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.55
|0.85
|0.46
|-1.62
|-0.32
|營業收入
|13.51億
|13.39億
|16.33億
|14.95億
|23.16億
詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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