鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至1.62元，預估目標價為33.35元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 02:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.59元上修至1.62元，其中最高估值2.08元，最低估值1.15元，預估目標價為33.35元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.08(2.08)
|2.75
|3.63
|4.3
|最低值
|1.15(1.15)
|1.63
|2.53
|3.33
|平均值
|1.59(1.56)
|2.07
|3.07
|3.76
|中位數
|1.62(1.59)
|2.08
|2.96
|3.71
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|554.47億
|547.14億
|559.45億
|518.35億
|最低值
|443.14億
|437.48億
|446.20億
|471.28億
|平均值
|471.42億
|471.10億
|484.29億
|491.52億
|中位數
|470.87億
|468.14億
|483.62億
|487.91億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.17
|1.83
|2.14
|2.34
|8.83
|營業收入
|340.23億
|322.38億
|345.53億
|343.84億
|715.52億
詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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