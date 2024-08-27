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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至1.62元，預估目標價為33.35元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 02:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.59元上修至1.62元，其中最高估值2.08元，最低估值1.15元，預估目標價為33.35元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.08(2.08)2.753.634.3
最低值1.15(1.15)1.632.533.33
平均值1.59(1.56)2.073.073.76
中位數1.62(1.59)2.082.963.71

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值554.47億547.14億559.45億518.35億
最低值443.14億437.48億446.20億471.28億
平均值471.42億471.10億484.29億491.52億
中位數470.87億468.14億483.62億487.91億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.171.832.142.348.83
營業收入340.23億322.38億345.53億343.84億715.52億

詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUBS

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