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【量大強漲股整理】輝達市值重返榮耀，Q4主流該鎖定誰?AI股誰有潛力?

鉅亨研報 2024-11-06 18:13

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【量大強漲股整理】輝達市值重返榮耀，Q4主流該鎖定誰?AI股誰有潛力?(圖:shutterstock)

加權指數，今日開高走高，尾盤漲幅收斂，終場上漲 110.59 點，收在 23217.38 點，成交量增加至 3977.10 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 20.07 億元，投信買超 30.5 億元，自營商賣超 49.38 億元，三大法人賣超 38.96 億元 ，其中，外資由買轉賣，投信連買六日，自營商連賣七日。


美國總統大選開始大規模投票，美股主指週二全面收高，道瓊收漲 427 點，那斯達克費半分別上漲 1.4% 與 1.6%，(NVDA-US)輝達漲 2.8% 至每股 139.91 美元，超越 (AAPL-US) 蘋果成為全球市值第一大公司，(TSM-US)台積電 ADR 上漲 2.19%，輝達、(TSLA-US)特斯拉、(AMZN-US)亞馬遜帶動科技股走強，(SMCI-US)美超微盤後下跌 15% 公布慘烈財報和財測，下市風險驟升，全球投資者聚焦美國總統大選結果與 FED 利率會議結果，目前芝商所 FedWatch 工具顯示，11 月降息 1 碼的機率為 97.5%，維持不變的機率為 2.5%

，而台股今日呈現開平走高，川普雖然遙遙領先，不過指數表現強勢，終場上漲 110 點，收在 23217 點，成交量為 3977 億元，今天收量增紅 K 棒，不僅，並且一口氣站上所有均線，台股真的如我們先前 11/1 所說，先蹲後跳，日 K 連 4 紅，加上本波投信已連 6 買，有機會在在美國總統大選不確定性因素消除後，台股將走自己的路，根據過去三次美國總統大選過後，一個月及三個月，加權指數上漲機率高達 100%，無論誰當選，作夢行情啟動下將有精采可期的表現，未來持續關注， 11/8 台積電營收及 11/15 前 Q3 上市櫃公司的財報。

權值股方面，權王 (2330-TW) 台積電，終場上漲 0.95%，收在 1060 元，日 K 連 4 紅，在 AI 晶片供不應求之際，台積電不斷擴建廠房努力提高產能，同時也考慮漲價來維持供應鏈平衡。摩根士丹利近日報告指出，台積電計畫在明年漲價，而 CoWos 先進封裝價格最多可能漲兩成，有利於股價表現；(2317-TW)鴻海，終場下跌 0.23%，收在 213.5 元，日 K 終結連 3 紅，雖然表現相對疲軟，不過最新 10 月合併營收 8,048.47 億元，為歷年最旺的 10 月，並且是歷史次高，月增 9.8%，年增 8.59%；前十月合併營收 5.532 兆元，為同期最佳，年增 9.57%；(2454-TW)聯發科，終場上漲 1.16%，收在 1305 元，日 K 連 4 紅、並且站上所有均線，聯發科 7.32 億認購 450 張私募 (3661-TW)世芯大漲領軍 IP 股同慶，激勵表現。

強勢族群集中在老 AI 股上面，點名預告 11 月的主流股可鎖定的就是 AI 族群，加上，人工智慧晶片大廠輝達，已超越蘋果，再次成為全球市值最高的企業，帶動台股 AI 族群走勢，其中 11/7 AI 及機器人技術論壇，佳螢點名預告帶動相關 AI 股走高!(2376-TW) 技嘉、(2382-TW) 廣達、(3231-TW) 緯創、 (2356-TW) 英業達股價再創新高! 節目通通領先預告!

其中 (2356-TW) 英業達，上漲 3.78%，收在 52.1 元，量能來到 16 萬張，出現底部爆大量，受惠，達 10 月營收突破 600 億 年增逾 6 成 連 2 月改寫新高，法人持續有所著墨，AI + 伺服器 + 機器人 + 電動車 + 蘋果 + 散熱六個多元題材，節目分享! 通通領先預告!

 (2376-TW) 技嘉，上漲 3.06%，收 303 元，受惠 AI 伺服器領域，第三季 H200 AI 伺服器客戶追單，營運向上，且美超微爆發財報危機，簽證會計師事務所安永辭任，成為轉單受惠者之一，加上比特幣大漲，顯示卡與主機板也回溫，9 月營收 267.35 億元，為歷史次高，月增 8.41%，年增 64.31%，激勵股價再創新高! 通通領先預告!

(3231-TW)緯創 上漲 0.84% ，收在  119.5 元 ，受惠生成式 AI 帶動伺服器需求，帶動 GPU 業務成長，營收貢獻可望成長 旗下 3 大子公司為 (6669-TW)緯穎 ( 白牌伺服器 ODM )，(4953-TW)緯軟 ( IT 軟體 )，  (6285-TW)啟碁 ( 網通 )，入股 (3661-TW) 世芯 - KY，月營收 969.04 億，月增 7.9%，年增 24.4%，為歷史次高紀錄，累計前九月營收 7521 億，年增 18.1%

共和黨川普一路領先，勝選在望，比特幣一舉衝破 7 萬美元大關，以近 7.5 萬美元創歷史新高，激勵虛擬貨幣概念股轉強，板卡族群表態，(6150-TW)撼訊衝上漲停，近期弱勢的 (2465-TW) 麗臺也反攻大漲 8.75%。此外，(2425-TW)承啟上漲 5.58%、(5386-TW)青雲上漲 4.27% 等二線板卡股也表現不錯，一線大廠 (2376-TW) 技嘉，則合併美超微的 AI 伺服器轉單題材今日上漲 3.06%

矽光子題材再度回神，經濟部已應美方的要求，將矽光子封裝技術，列為禁止輸出至中國大陸的項目，若後續美方禁止 1.6T 光收發模組及 CPO 等關鍵零組件輸入中國大陸，台廠有機會獲轉單效益，先前佳螢就公開預告，再度驗證! 光通訊指標股 (3450-TW) 聯鈞，收盤再創波段新高! 先前提到 Q1 已順利轉虧為盈下，轉機性，爆發性更強! 本波也大賺 + 234%。

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